В Бобруйске и Минске состоятся первые матчи 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

На поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко футболисты местной «Белшины» примут гостей из «Городеи» (начало игры в 17.00). Оба соперника потерпели по два поражения и пока не имеют зачетных баллов. Бобруйчане проиграли «Минску» — 1:3 (дома) и жодинскому «Торпедо-БЕЛАЗу» — 0:1 (в гостях). Городейцы сначала уступили «Витебску» — 0:1 (в гостях), а потом солигорскому «Шахтеру» — 0:2 (дома).

Читайте также Забавные цифры чемпионата Беларуси по футболу

В 19.00 минское «Динамо» на своей арене начнет встречу с «Торпедо-БЕЛАЗом». На старте динамовцы проиграли дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» — 0:1 (дома), а затем землякам из «Минска» — 2:3 (в гостях). В активе торпедовцев две виктории с одинаковым результатом 1:0 — над «Шахтером» (дома) и «Белшиной» (дома).

В субботу, 4 апреля, солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе гродненский «Неман», на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с «Рухом», чемпион страны брестское «Динамо» у себя дома встретится с мозырской «Славией».

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между «Энергетиком-БГУ» и «Минском». Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день «Витебск» примет на своем поле «Смолевичи», а «Ислочь» на стадионе ФК «Минск» встретится со «Слуцком».