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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Останется в Европе или отправится в Казахстан? В июне Меркель станет свободным агентом

У футболиста сборной Казахстана Александра Меркеля истекает контракт с нидерландским «Хераклесом», в связи с чем ведущие клубы КПЛ «Кайрат» и «Астана» могли бы попробовать его подписать. До приостановки европейских чемпионатов из-за пандемии коронавируса Меркель провел 25 матчей и забил два гола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Еще в прошлом году уроженец Алматы планировал сменить клубную прописку, но в итоге, по данным Transfermarkt, пролонгировал соглашение с «Хераклесом» до 30 июня 2020 года. Не исключено, что этим летом он в очередной раз предпримет попытку перейти в другую команду, несмотря на старания «Хераклеса» удержать его в команде. Тем более вариантов продолжения карьеры у него всегда хватало. Исходя из этого было бы интересно посмотреть на Меркеля в условиях КПЛ, где он мог бы выступать только за один из двух ведущих клубов страны — «Астану» или «Кайрат».

Почему именно за эти клубы? Да потому что только они способны потянуть финансовые запросы игрока. Плюс они решают амбициозные задачи и им предстоит участие в еврокубках. Разница лишь в том, что у алматинцев более развитая футбольная инфраструктура, тогда как у астанчан более успешные результаты на международной арене. Кроме того, северян возглавляет главный тренер сборной Казахстана Михал Билек, который не отказался бы им укрепить среднюю линию, так как прекрасно знаком с возможностями игрока по матчам против Шотландии и России. То есть и без того сильный состав шестикратного чемпиона мог быть стать еще мощнее.

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В этом отношении «Кайрат», конечно же, уступает. Южане могут парировать лишь тем, что располагают самым молодым составом в чемпионате Казахстана, средний возраст которого — 23,5 года. Но для его обкатки потребуется некоторое время, к тому же нынешние легионеры еще не стали настоящими лидерами команды, не говоря уже о том, что им не удалось в полной мере заменить уехавших за границу Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Между тем Меркель, хорошо приспособленный к комбинационной игре, смог бы своими разрезающими передачи усилить полузащиту «Кайрата».

При этом не следует забывать, что Меркель находится на пике своей карьеры, ему 28 лет, в «Хераклесе» стал одним из ключевых игроков, за время выступления в Нидерландах вырос в трансферной стоимости — с полумиллиона до 1,25 миллиона евро (данные Transfermarkt). Однозначно, он стал бы усилением для чемпиона или вице-чемпиона с учетом того, что в Европе ему не будут платить столько, сколько могут в Казахстане.

Отметим, до перехода в «Хераклес» летом 2018 года Меркель играл за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхоппер», английский «Уотфорд», итальянские «Пизу», «Удинезе», «Дженоа» и «Милан».

С 2007 по 2011 год выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. С 2015-го начал привлекаться в сборную Казахстана.

Руслан Ошуров  .

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