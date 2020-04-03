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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Аким ответил футболистам «Иртыша» на обращение по поводу сокращения зарплат

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков заявил футболистам «Иртыша», сокращение заработной платой является вынужденной мерой. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона в ответ на запрос редакции Vesti.kz.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:02 MSK, 03.04

Напомним, в середине марта «Иртыш» официально объявил всем сотрудникам, в том числе футболистам, что их зарплаты сокращены до минимальных (42 500 тенге). После этого игроки, тренерский штаб и сотрудники футбольного центра адресовали письмо в адрес акима Павлодарской области с просьбой разобраться в ситуации.

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«Уважаемые игроки и работники клуба “Иртыш”! Я благодарю вас за неравнодушие к судьбе павлодарского футбола и понимаю вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией. По информации руководства ФК “Иртыш”, клуб переживает сейчас финансовые трудности, вызванные накопленными долгами и значительным сокращением спонсорской помощи. В настоящее время в клубе завершен аудит финансового состояния и проводится его правовая оценка. По окончании всех положенных процедур будут приняты решения, о которых будет сообщено общественности. Как сообщило руководство клуба, учитывая затруднительное финансовое положение клуба, приостановление всех спортивных мероприятий в стране и условия заключенных трудовых договоров, его решение, описанное вами в обращении, было вынужденной мерой на текущий момент. Со своей стороны, прошу вас набраться терпения в этот непростой как для клуба, так и для страны и мира период эпидемического и экономического кризиса», — говорится в обращении.

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