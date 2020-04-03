Аким ответил футболистам «Иртыша» на обращение по поводу сокращения зарплат

Напомним, в середине марта «Иртыш» официально объявил всем сотрудникам, в том числе футболистам, что их зарплаты сокращены до минимальных (42 500 тенге). После этого игроки, тренерский штаб и сотрудники футбольного центра адресовали письмо в адрес акима Павлодарской области с просьбой разобраться в ситуации.

«Уважаемые игроки и работники клуба “Иртыш”! Я благодарю вас за неравнодушие к судьбе павлодарского футбола и понимаю вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией. По информации руководства ФК “Иртыш”, клуб переживает сейчас финансовые трудности, вызванные накопленными долгами и значительным сокращением спонсорской помощи. В настоящее время в клубе завершен аудит финансового состояния и проводится его правовая оценка. По окончании всех положенных процедур будут приняты решения, о которых будет сообщено общественности. Как сообщило руководство клуба, учитывая затруднительное финансовое положение клуба, приостановление всех спортивных мероприятий в стране и условия заключенных трудовых договоров, его решение, описанное вами в обращении, было вынужденной мерой на текущий момент. Со своей стороны, прошу вас набраться терпения в этот непростой как для клуба, так и для страны и мира период эпидемического и экономического кризиса», — говорится в обращении.