Старт женского чемпионата Беларуси по футболу намечен на 16 апреля

Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» в первом туре примут на своем поле могилевский «Днепр». Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» первый поединок проведет в гостях против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» сыграет на выезде с футболистками «Бобруйчанки». Кроме того, столичная команда «Динамо-БГУФК» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

29-й по счету женский чемпионат Беларуси пройдет в 3 круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки.

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Последние 7 лет чемпионом неизменно становился «Минск», а больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Кроме этих клубов чемпионками были футболистки витебского «Университета» (6 раз), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).