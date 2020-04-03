Старт женского чемпионата Беларуси по футболу намечен на 16 апреля
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка женского чемпионата Беларуси 2020 года, старт которого намечен на 16 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка женского чемпионата Беларуси 2020 года, старт которого намечен на 16 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» в первом туре примут на своем поле могилевский «Днепр». Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» первый поединок проведет в гостях против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» сыграет на выезде с футболистками «Бобруйчанки». Кроме того, столичная команда «Динамо-БГУФК» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).
29-й по счету женский чемпионат Беларуси пройдет в 3 круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки.
Последние 7 лет чемпионом неизменно становился «Минск», а больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Кроме этих клубов чемпионками были футболистки витебского «Университета» (6 раз), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).
Тем временем стало известно, что тренировочный сбор женской национальной сборной Беларуси, намеченный на начало апреля, отменен в связи с решением УЕФА о переносе всех матчей континентальных турниров на неопределенный срок. Подопечные Юрия Малеева 14 апреля должны были провести в Минске очередной отборочный матч чемпионата Европы против команды Северной Ирландии. До этого в квалификационной группе С белорусская сборная уверенно победила в Борисове футболисток Фарерских островов — 6:0, а также проиграла командам Норвегии — 1:7 и Уэльса — 0:1. Положение команд в этой группе таково: Норвегия — 12 очков (4 матча), Уэльс — 8 (4), Беларусь — 3 (3), Северная Ирландия — 2 (4), Фарерские острова — 0 (3).