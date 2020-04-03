Полузащитник Небойша Косович: Я мечтаю выиграть чемпионат Казахстана с «Кайратом»

— Небо, расскажи, как ты проводишь время в условиях карантина?

— Я, как и все, нахожусь в ожидании конца карантина. Я готовлю, смотрю сериалы и тренируюсь каждый день. Сейчас мне по душе фильмы и сериалы про людей, поэтому я смотрю «Охотников за разумом». У нас налажены онлайн тренировки, так что мы поддерживаем форму дома. Думаю, все должны уважать правила в этой экстренной ситуации. Это необходимо для того чтобы быстрее справится с этим. Нужно помочь нашим врачам, они сейчас под большим давлением.

— Я знаю, что твои жена и сын не успели приехать в Алматы до закрытия границ. Сильно по ним скучаешь?

— Да, очень сильно! Мы каждый день созваниваемся, долго говорим по видеосвязи, это немного помогает. Я надеюсь это закончится как можно быстрее, и мы, наконец, снова будем вместе.

— Почему вы выбрали для сына имя Никита?

— Вообще это идея жены. Мы долго обсуждали это, решали какое же имя все-таки выбрать? И итоге остановились на варианте Никита. Это имя очень сильное и красивое. Переводится как победитель.

— Твой близкий друг Раде Дугалич отлично говорит по-русски. Он помогает тебе изучать язык?

— Да, конечно. С Раде мы разговариваем каждый день, в том числе и по-русски. С другими игроками я тоже стараюсь говорить на русском. Адам Адахаджиев помогает мне в изучении. Спасибо ему!

— Небо, как у тебя получилось восстановиться от операции всего за полтора месяца?

— Да я очень быстро вернулся. Несказанно рад этому. Я очень много работал в течение тех полутора месяцев, поэтому был вознагражден за старания. Это классные ощущения. Я очень благодарен за помощь всему медицинскому персоналу «Кайрата»: докторам Александру Корнилову и Дастану Туралиеву, нашим массажистам. Отдельное спасибо Диого Лейте и Христосу Пападопулосу за мою хорошую физическую форму. Мне все помогали, отсюда и результат.

— На третьем УТС ты просто блистал!

— Спасибо! Я просто старался показывать свои лучшие качества каждый день. На каждой тренировке, в каждой игре, в каждом эпизоде. Я надеюсь, что у меня и дальше это будет получаться.

— Ты великолепно играешь как в роли плэймейкера, так и на позиции опорного полузащитника. А тебе самому что больше нравится: созидать или разрушать?

— Люблю действовать на обоих позициях, мне не важно где я буду играть. Куда определит тренерский штаб. Главное — помогать команде быть лучше на поле, помогать побеждать.

— Какой у тебя личный план на этот сезон? Сделать десять результативных пасов, забить десять голов?