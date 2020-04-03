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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана остался самым дорогим игроком клуба после обновления стоимостей

Transfermarkt провел переоценку некоторых рыночных стоимостей футболистов чемпионата Беларуси. По ее итогам кандидат в сборную Казахстана Владислав Васильев остался самым дорогим игроком своего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Летом прошлого года полузащитник стоил полмиллиона евро. К марту он подешевел на 100 тысяч, то есть до 400 тысяч евро, что, как видим, не помешало ему остаться самым ценным футболистом «Руха».

В тройку самых дорогих игроков брестской команды также вошли 26-летний нигерийский хавбек Чиди Осучукву, который после обновления стоимости упал в цене — с 350 до 300 тысяч евро и 25-летний украинский защитник Александр Мигунов, сохранивший свой ценник на отметке 300 тысяч евро.

22-летний Васильев в феврале был арендован до конца года «Рухом» у «Динамо-Брест». В Беларуси также играл за «Энергетик-БГУ», тогда как игровую карьеру начинал в карагандинском «Шахтер», за который забил один гол в 23 матчах с 2015 по 2017 год.

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Кроме того, Васильев защищал цвета юношеских сборных Казахстана (до 17 и 19 лет). Весной 2019 года попал в расширенный список национальной команды, а осенью его хотели пригласить на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Россией и Кипром, но футболист отказался от вызова, захотев сосредоточиться на выступлении на клубном уровне.

Напомним, что брестский «Рух» тренирует экс-наставник «Актобе» Александр Седнев, которому в качестве старшего тренера помогает казахстанец Андрей Ферапонтов, известный по работе в «Ордабасы», «Иле-Саулете», «Окжетпесе» и молодежной сборной Казахстана.

После двух туров «Рух» с тремя очками занимает девятое место из 16-ти. Следующую игру подопечные Седнева проведут на выезде против БАТЭ 4 апреля.

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