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15:12 (мск), источник: Газета.Ру

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Частный самолет нападающего «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.

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По информации издания, у воздушного судна, направлявшегося в Тенерифе, возникли технические неполадки. Отмечается, что самолет дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно.

Месси приобрел частный самолет в 2018 году за £11 млн. О том, находился ли сам футболист на борту, не сообщается.

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