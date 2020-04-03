Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
Частный самолет нападающего «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Частный самолет нападающего «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
По информации издания, у воздушного судна, направлявшегося в Тенерифе, возникли технические неполадки. Отмечается, что самолет дважды взлетал из аэропорта, однако затем возвращался обратно.
Месси приобрел частный самолет в 2018 году за £11 млн. О том, находился ли сам футболист на борту, не сообщается.