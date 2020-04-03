Стадионы, лимит и ротация кадров. Три главные проблемы КПЛ-2020, не считая коронавирус

Стадионы

Пока в соседнем Узбекистане десятками строят и реконструируют футбольные стадионы (несмотря на азиатскую конфедерацию и определенный уровень коррупции), в КПЛ треть команд (включая чемпиона страны) высаживаются на один маленький частный объект в Алматы. Как метко отметил тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович — ситуация смешная. Ремонт на главном стадионе страны «Астана Арене» вновь отчетливо показал главную проблему казахстанских клубов и по сути парализовал лигу.

Даже строительство манежа (в условиях нашего климата просто необходимого почти во всех регионах страны) в Казахстане воспринимают, как нечто невероятное, хотя кажется, это должно быть основной целью для любого руководителя футбольного клуба.

В итоге, выходит так, что далеко не бедный чемпионат Казахстана, где минимальная зарплата футболистов в районе пяти тысяч долларов, где сборы проводят минимум в Турции, а теперь все чаще в ОАЭ, где каждое трансферное окно порой меняют по 50 процентов состава, находится в абсолютно критической ситуации со стадионами.

Лимит

Новое правило лимита по закону ЕАЭС, как и предполагали многие агенты аукнулось нам притоком игроков из российского второго дивизиона. Да, есть игроки сборной Армении, есть очень перспективный кыргызстанец Алыкулов, есть опытные белорусские футболисты, но основной акцент так или иначе на Россию. Это неудивительно, поскольку рынок там безусловно самый большой из стран ЕАЭС. Да, круто, что в РПЛ едут наши игроки и, возможно, им по новому правилу там будет легче. Но совсем не впечатляет, что казахстанские клубы делают такую ставку на селекцию через российскую ФНЛ.

Из этого получается следующее. «Шахтер» привозит сразу несколько игроков из российского второго дивизиона, обладая при этом неплохой школой и набором талантливых воспитанников, которые нормально играли в прошлом сезоне. Руководитель «Ордабасы» прямо во время матча вскипает от игры защитника из России Александра Клещенко. А павлодарский «Иртыш» выходит на матч почти полностью в иностранном составе.

Да, лимит несколько приземлил казахстанских футболистов, но побочный эффект от нового правила тоже проявился. И дальше наверняка будет еще хуже, ведь со следующего трансферного окна к нам смогут приезжать легионеры старше 30 лет. Если вы верите, что каждый из них будет уровня Зорана Тошича, то стоит позавидовать вашему оптимизму.

Нестабильность на руководящих постах

Когда у клуба каждый год меняются президенты, спортивные директора, тренерский штаб, очевидно, что это никак не исправит две вышеназванные проблемы со стадионами и комплектованием составов. Стратегия на долгие годы, выстраивание структуры, поступательно движение — все это разбивается об очередную отставку. Казахстанские клубы в состоянии вечной турбулентности, где у одного руководителя был один взгляд на футбол, а приходящий ему смену видит жизнедеятельность клуба уже в другом ракурсе. И конечно, почти все руководители зависят от результатов команды.

Красноречивый пример — «Шахтер». После глубокого кризиса, прошедшего несколько лет назад, карагандинцы стабилизировали обстановку. Там работали молодые и достаточно современные менеджеры. Тренер Николай Костов поставил команде один из самых привлекательных стилей игры в КПЛ. Постепенно стали прогрессировать местные футболисты. Но девятое место в таблице затуманило сознание и привело к масштабным изменениям.

Теперь «Шахтер» это игра в «автобус» с большим количеством легионеров. Зато есть победа над «Кайратом», определенно повод для гордости.