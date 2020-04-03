Итальянский тренер рассказал об интересе к капитану сборной Казахстана по футболу

16-летний Яковлев родился в селе Узынгаш, что в Алматинской области. До отъезда в Молдову в 2019 году полузащитник тренировался в одной из алматинских футбольных школ.

— У нас довольно молодые игроки: многие 1999 года рождения, есть и ребята 2003/04 годов, которые дебютировали, — говорит итальянец Скану. — Имелись также игроки с опытом выступления за юношеские и молодежную сборную страны плюс несколько опытных ребят. Когда я приехал, я сразу дал им понять, что я буду приспосабливаться к их культуре, а они — к моей методике, и так оно и получилось.

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— Можете выделить кого-то поименно?

— Одним из них точно является Александр Гэу, капитан сборной Молдовы (до 17 лет), о котором все еще обязательно услышат. Другой — Вадим Яковлев, капитан сборной Казахстана (до 18 лет), за которым наблюдают солидные клубы. Есть и другие ребята — тот же Шмаленя или Фуртуна.