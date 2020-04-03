За пять лет составы клубов КПЛ подорожали более чем на 80 миллионов евро
Суммарная стоимость составов клубов казахстанской
Суммарная стоимость составов клубов казахстанской
По данным Transfermarkt, сейчас же этот показатель равен 146,10 миллионов. Самым дорогим оказался состав «Астаны» — 26,65 миллионов (10,85 миллионов в 2015 году), «Кайрат» занимает второе место — 22,8 миллиона (11,05 миллионов), а замыкает тройку «Тобол», игроки которого оцениваются в 16,4 миллионов — в 2015 году стоимость футболистов костанайского клуба составляла 5,68 миллионов евро.
Самый скромный состав, по данным источника, у «Тараза» — 5,9 миллионов евро и 4,10 миллиона в 2015 году.
Как с 2015 года изменился ценник на составы у других казахстанских клубов, которые сейчас представлены в КПЛ:
Отметим, 3 апреля в Казахстане закрывается первое трансферное окно. Сроки второго трансферного периода, который обычно проходит летом, будут определены на исполкоме Казахстанской федерации футбола.
Напомним, в КПЛ-2020 состоялось всего два тура, по итогам которых лидирует «Астана», опережая «Кайрат» и «Кайсар» на один балл.
КПЛ был приостановлен 16 марта