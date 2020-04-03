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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

За пять лет составы клубов КПЛ подорожали более чем на 80 миллионов евро

Суммарная стоимость составов клубов казахстанской премьер-лиги за пять лет выросла почти на 84 миллиона евро, сообщает корреспондент Vesti.kz. В апреле 2015 года общая стоимость игроков КПЛ составляла 62,43 миллиона евро.

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По данным Transfermarkt, сейчас же этот показатель равен 146,10 миллионов. Самым дорогим оказался состав «Астаны» — 26,65 миллионов (10,85 миллионов в 2015 году), «Кайрат» занимает второе место — 22,8 миллиона (11,05 миллионов), а замыкает тройку «Тобол», игроки которого оцениваются в 16,4 миллионов — в 2015 году стоимость футболистов костанайского клуба составляла 5,68 миллионов евро.

Самый скромный состав, по данным источника, у «Тараза» — 5,9 миллионов евро и 4,10 миллиона в 2015 году.

Как с 2015 года изменился ценник на составы у других казахстанских клубов, которые сейчас представлены в КПЛ:

  • «Ордабасы» — было 6,28 миллионов, стало — 15,18.
  • «Кайсар» — 4,40, стало 10,63.
  • «Жетысу» — 4,43, стало 9,8 миллионов.
  • «Шахтер» — 4,3 миллиона — 9,18.
  • «Иртыш» — 6,43 — 7,9 миллионов.
  • «Каспий» — 550 тысяч — 7,33 миллионов.
  • «Окжетпес» — 3,63 — 7,28 миллионов.
  • «Кызыл-Жар СК» — 750 тысяч — 7,08 миллионов.

Отметим, 3 апреля в Казахстане закрывается первое трансферное окно. Сроки второго трансферного периода, который обычно проходит летом, будут определены на исполкоме Казахстанской федерации футбола.

Напомним, в КПЛ-2020 состоялось всего два тура, по итогам которых лидирует «Астана», опережая «Кайрат» и «Кайсар» на один балл.

КПЛ был приостановлен 16 марта из-а пандемии коронавируса, а до этого состоялся один тур чемпионата без зрителей.

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