Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена на неопределенный срок
ТАСС, 3 апреля. Английская футбольная
ТАСС, 3 апреля. Английская футбольная
Первоначально чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля, позднее лига продлила паузу до 30 апреля.
«Мы пришли к соглашению, что
В настоящее время
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.