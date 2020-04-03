Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена на неопределенный срок

Источник: AFP 2020

Первоначально чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля, позднее лига продлила паузу до 30 апреля.

«Мы пришли к соглашению, что премьер-лига не возобновит свою работу в начале мая, сезон-2019/20 вернется только тогда, когда это будет безопасно и уместно, — говорится в сообщении. — Дата возобновления [сезона] постоянно пересматривается всеми заинтересованными сторонами, поскольку влияние пандемии коронавируса растет, и мы работаем вместе в это очень сложное время».

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В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены чемпионаты ведущих лиг. Чемпионат России остановлен до 31 мая. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал доиграть национальные первенства.