«Спишь и видишь, когда этот хаос закончится»: защитник сборной Казахстана — о жизни в карантине
Защитник сборной Казахстана по футболу и кызылординского «Кайсара» Александр Марочкин в интервью Vesti.kz, рассказал о жизни в карантине.
Защитник сборной Казахстана по футболу и кызылординского «Кайсара» Александр Марочкин в интервью Vesti.kz, рассказал о жизни в карантине.
— Как проводите время в карантине?
— Нахожусь на базе, так как сейчас особо никуда не выйдешь. Надеюсь, скоро все закончится и чемпионат возобновится, уже все успели соскучиться по футболу.
— Как удается поддерживать форму и какие рекомендации получили от тренерского штаба?
— Нам поставили тренажеры на базу, также играем в теннисбол. Тренерский штаб попросил записывать тренировки на видео и скидывать в общий чат в WhatsApp, чтобы таким образом контролировать тренировочный процесс.
— Больше читаете или смотрите и фильмы?
— В свободное от тренировок время могу и фильм посмотреть, и сериалы. Например, сейчас смотрю сериал «Острые козырьки», очень нравится. Еще с ребятами играем в PlayStation, так что пытаемся
— Насколько тяжело перестроиться с привычного ритма на такой?
— На самом деле очень тяжело. Раньше ближе к концу сезона мечтаешь об отпуске, чтобы подольше побыть с близкими, а сейчас спишь и видишь, когда уже наконец этот хаос закончится и все вернется в нормальное русло!
— Что пожелаете болельщикам «Кайсара»?
— В первую очередь следовать предписаниям профессионалов и отнестись к их рекомендациям ответственно. А так я желаю всем здоровья, берегите своих близких!
Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен
После двух туров в КПЛ лидирует «Астана», у которой семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».