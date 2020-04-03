«Спишь и видишь, когда этот хаос закончится»: защитник сборной Казахстана — о жизни в карантине

— Как проводите время в карантине?

— Нахожусь на базе, так как сейчас особо никуда не выйдешь. Надеюсь, скоро все закончится и чемпионат возобновится, уже все успели соскучиться по футболу.

— Как удается поддерживать форму и какие рекомендации получили от тренерского штаба?

— Нам поставили тренажеры на базу, также играем в теннисбол. Тренерский штаб попросил записывать тренировки на видео и скидывать в общий чат в WhatsApp, чтобы таким образом контролировать тренировочный процесс.

— Больше читаете или смотрите и фильмы?

— В свободное от тренировок время могу и фильм посмотреть, и сериалы. Например, сейчас смотрю сериал «Острые козырьки», очень нравится. Еще с ребятами играем в PlayStation, так что пытаемся как-то коротать время.

— Насколько тяжело перестроиться с привычного ритма на такой?

— На самом деле очень тяжело. Раньше ближе к концу сезона мечтаешь об отпуске, чтобы подольше побыть с близкими, а сейчас спишь и видишь, когда уже наконец этот хаос закончится и все вернется в нормальное русло!

— Что пожелаете болельщикам «Кайсара»?

— В первую очередь следовать предписаниям профессионалов и отнестись к их рекомендациям ответственно. А так я желаю всем здоровья, берегите своих близких!

Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен из-за действия на всей территории страны режима чрезвычайного положения на срок с 16 марта по 15 апреля из-за коронавируса.