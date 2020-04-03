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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Я был нетрезвый». Экс-игрок «Тараза» вспомнил драку с тренером в аэропорту Алматы

Бывший полузащитник «Тараза» Александр Алиев вспомнил конфликт с экс-тренером команды Юрием Максимовым в аэропорту Алматы, сообщает Ua-football.com.

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Украинцы работали в казахстанском клубе в 2016 году. В том сезоне «Тараз» вылетел после поражения в стыковом матче, но остался в КПЛ из-за решения КФФ отправить «Алтай» в первую лигу.

Из-за драки Алиев покинул «Тараз» до окончания чемпионата. Официальной причиной назывались семейные обстоятельства, а сам футболист тогда отрицал конфликт.

«Это была не драка, а, скорее, толкотня, — вспоминает Алиев. — Первым наехал Максимов. Но он поступил правильно, потому что он — тренер. Мы прилетели с игры, которую проиграли. А после матча мы посидели, потому что впереди были два выходных дня. Я был нетрезвый.

Мы потолкались. Сейчас я его понимаю как тренера, почему, что и как. Я должен был аккуратнее сделать все, чтобы он и люди меня таким не видели. После этого случая два года с ним не общались.

Но однажды увиделись, я к нему сам подошел, мы пожали руки, поговорили, забыли ту ситуацию и не вспоминаем. Я звонил ему, когда он стал тренером «Ворсклы», потом когда «Шахтер» обыграл. Мы общаемся.

За «Тараз» Алиев в девяти матчах КПЛ забил один гол. Казахстанский клуб стал последним в карьере полузащитника, известного по выступлениям за киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Днепр» и «Анжи».

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