Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Белшина
Городея
01
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
20:01 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Городеи» одержали гостевую победу над «Белшиной» в 3-м туре чемпионата Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» добыли первую победу в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в стартовом поединке 3-го тура на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко «Городея» одолела местную «Белшину» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

До этот «городейцы» потерпели поражения от «Витебска» (0:1) и солигорского «Шахтера» (0:2). Для бобруйчан сегодняшняя неудача третья подряд после проигрышей «Минску» (1:3) и жодинскому «Торпедо-БелАЗу» (0:1).

Во втором сегодняшнем матче футболисты минского «Динамо» принимают на главной арене страны жодинское «Торпедо-БелАЗ». На старте нынешнего первенства динамовцы проиграли дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» — 0:1 (дома), а затем землякам из «Минска» — 2:3 (в гостях). В активе торпедовцев две виктории с одинаковым результатом 1:0 — над «Шахтером» (в гостях) и «Белшиной» (дома).

В субботу, 4 апреля, солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе гродненский «Неман», на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с «Рухом», чемпион страны брестское «Динамо» у себя дома встретится с мозырской «Славией».

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между «Энергетиком-БГУ» и «Минском». Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день «Витебск» примет в Борисове «Смолевичи», а «Ислочь» на стадионе ФК «Минск» встретится со «Слуцком».

Белшина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Городея
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Александр Рыбак показал, как проводит время на карантине - видео
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 апреля
Хабиб ответил на просьбу Фергюсона лишить его чемпионского пояса
Экс-игрок «Ростова» поведал о драке Карпина с охраной аэропорта
Артем Дзюба назвал подлой идею аннулировать результаты РПЛ
Футболисты «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%
Смолов: В России будет не самая благоприятная ситуация с вирусом
«Ценим то, что делает Федун»: Джикия — о ситуации в «Спартаке»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь