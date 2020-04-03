Футболисты «Городеи» одержали гостевую победу над «Белшиной» в 3-м туре чемпионата Беларуси
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» добыли первую победу в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» добыли первую победу в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке 3-го тура на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко «Городея» одолела местную «Белшину» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.
До этот «городейцы» потерпели поражения от «Витебска» (0:1) и солигорского «Шахтера» (0:2). Для бобруйчан сегодняшняя неудача третья подряд после проигрышей «Минску» (1:3) и жодинскому «Торпедо-БелАЗу» (0:1).
Во втором сегодняшнем матче футболисты минского «Динамо» принимают на главной арене страны жодинское «Торпедо-БелАЗ». На старте нынешнего первенства динамовцы проиграли дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» — 0:1 (дома), а затем землякам из «Минска» — 2:3 (в гостях). В активе торпедовцев две виктории с одинаковым результатом 1:0 — над «Шахтером» (в гостях) и «Белшиной» (дома).
В субботу, 4 апреля, солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе гродненский «Неман», на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с «Рухом», чемпион страны брестское «Динамо» у себя дома встретится с мозырской «Славией».
В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между «Энергетиком-БГУ» и «Минском». Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день «Витебск» примет в Борисове «Смолевичи», а «Ислочь» на стадионе ФК «Минск» встретится со «Слуцком».