Футболисты «Городеи» одержали гостевую победу над «Белшиной» в 3-м туре чемпионата Беларуси

Сегодня в стартовом поединке 3-го тура на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко «Городея» одолела местную «Белшину» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

До этот «городейцы» потерпели поражения от «Витебска» (0:1) и солигорского «Шахтера» (0:2). Для бобруйчан сегодняшняя неудача третья подряд после проигрышей «Минску» (1:3) и жодинскому «Торпедо-БелАЗу» (0:1).

Во втором сегодняшнем матче футболисты минского «Динамо» принимают на главной арене страны жодинское «Торпедо-БелАЗ». На старте нынешнего первенства динамовцы проиграли дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» — 0:1 (дома), а затем землякам из «Минска» — 2:3 (в гостях). В активе торпедовцев две виктории с одинаковым результатом 1:0 — над «Шахтером» (в гостях) и «Белшиной» (дома).

В субботу, 4 апреля, солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе гродненский «Неман», на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с «Рухом», чемпион страны брестское «Динамо» у себя дома встретится с мозырской «Славией».