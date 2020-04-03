Футболисты «Астаны» получили предложение о сокращении зарплаты на 50 процентов

Вчера, 2 апреля, персонал клуба получил уведомление о том, что зарплата за апрель будет сокращена на 30 процентов. За март же деньги выплатили в полном объеме.

По информации источника, письмо с просьбой о сокращении зарплат за апрель на 50 процентов получили и футболисты «Астаны». Однако особенности контрактов спортсменов не позволяют сократить зарплату в одностороннем порядке.

Ранее из-за пандемии коронавируса «Иртыш» назначил своим игрокам минимальную зарплату в размере 42 тысяч 500 тенге, а «Каспий» отказался платить и приостановил действие контрактов. В мировом футболе на сокращение окладов пошли многие клубы, среди которых испанская «Барселона», итальянский «Ювентус», немецкая «Бавария» и другие.