Футболисты «Астаны» получили предложение о сокращении зарплаты на 50 процентов
Руководство «Астаны» предложило футболистам пойти на снижение зарплаты в апреле на 50 процентов
Руководство «Астаны» предложило футболистам пойти на снижение зарплаты в апреле на 50 процентов
Вчера, 2 апреля, персонал клуба получил уведомление о том, что зарплата за апрель будет сокращена на 30 процентов. За март же деньги выплатили в полном объеме.
По информации источника, письмо с просьбой о сокращении зарплат за апрель на 50 процентов получили и футболисты «Астаны». Однако особенности контрактов спортсменов не позволяют сократить зарплату в одностороннем порядке.
Ранее
До 15 апреля в Казахстане введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса и приостановлены все спортивные мероприятия. В стране зарегистрированы 464 случая заражения COVID-19 и три смерти от него.