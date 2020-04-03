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21:36 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ», одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали первую победу в матчах чемпионата Беларуси, переиграв на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С самого начала встречи подопечные Сергея Гуренко захватили инициативу, заставив «автозаводцев» обороняться. До перерыва атаки динамовцев дважды завершились голами: на 21-й минуте счет открыл экс-торпедовец Владислав Климович, а еще через 20 минут Карло Бручич закрепил успех минчан. Во втором тайме хозяева также доминировали, но больше добиться успеха им не удалось.

На старте 30-го национального первенства минчане проиграли у себя дома дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» — 0:1, а затем в гостях уступили землякам из «Минска» — 2:3. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский «Шахтер» (в гостях) и бобруйскую «Белшину» (дома).

Бобруйчане сегодня потерпели третье поражение подряд, уступив на своем поле «Городее» со счетом 0:1.

Все призеры прошлого первенства поединки 3-го тура проведут 4 апреля на своих полях. Чемпион страны брестское «Динамо» встретится с мозырской «Славией», обладатели серебра футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Рухом», бронзовый призер солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе гродненский «Неман».

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между «Энергетиком-БГУ» и «Минском». Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день «Витебск» примет в Борисове «Смолевичи», а «Ислочь» на стадионе ФК «Минск» встретится со «Слуцком».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Минск» — 6 очков (2 матча), «Энергетик-БГУ» — 6 (2), «Ислочь» — 6 (2), «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3).

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 2:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 3-й тур3.04.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 411 зрителей
Главные тренеры
Сергей ГуренкоЮрий Пунтус
Голы
Владислав Климович21′
Карло Бручич43′
Составы команд
49Максим Плотников
1Владимир Бушма
3Максим Швецов
3Виталий Устинов
6Доминик Динга
18Владимир Щербо
11Карло Бручич
21Максим Бордачев
17Алексей Риос
88Дмитрий Яшин
66′
24Артем Сухоцкий
10Андрей Хачатурян
8Марко Павловски
17Дмитрий Юсов
23Эдгар Олехнович
90Дмитрий Антилевский
10Ричард Данилу
90′
25Юрий Павлюковец
57′
21Дмитрий Бородин
6Кирилл Премудров
82′
7Иван Бахар
87′
77Михаил Афанасьев
76′
25Владислав Ложкин
19Кирилл Леонович
15Владислав Климович
90′
33Валерий Горбачик
45′
9Евгений Шикавка
13Никита Николаевич
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)6
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
11Угловые4
10Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Севостьяник(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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