Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ», одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

С самого начала встречи подопечные Сергея Гуренко захватили инициативу, заставив «автозаводцев» обороняться. До перерыва атаки динамовцев дважды завершились голами: на 21-й минуте счет открыл экс-торпедовец Владислав Климович, а еще через 20 минут Карло Бручич закрепил успех минчан. Во втором тайме хозяева также доминировали, но больше добиться успеха им не удалось.

На старте 30-го национального первенства минчане проиграли у себя дома дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» — 0:1, а затем в гостях уступили землякам из «Минска» — 2:3. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский «Шахтер» (в гостях) и бобруйскую «Белшину» (дома).

Бобруйчане сегодня потерпели третье поражение подряд, уступив на своем поле «Городее» со счетом 0:1.

Все призеры прошлого первенства поединки 3-го тура проведут 4 апреля на своих полях. Чемпион страны брестское «Динамо» встретится с мозырской «Славией», обладатели серебра футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Рухом», бронзовый призер солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе гродненский «Неман».

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между «Энергетиком-БГУ» и «Минском». Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день «Витебск» примет в Борисове «Смолевичи», а «Ислочь» на стадионе ФК «Минск» встретится со «Слуцком».