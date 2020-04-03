66-летний чемпион СССР хочет возобновить карьеру в чемпионате Белоруссии

Источник: dynamo-brest.by

— Я забыл как телевизор включается, телефон у меня простой. Что-то мне рассказывают люди, но немного отошел от всего. Апатия, — цитирует zen.yandex.ru Пудышева. — Мне думается, оттого, что меня не заявляют. А мне хочется сыграть. Полнейшая дискриминация, конечно.

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— А в чем проблема? Вам всего 66…

— И я не понимаю — неужели трудно на 15−20 минут выпустить? За ветеранов ведь бегаю. Я все-таки попрошу федерацию, чтобы они меня заявили за главную команду борисовского БАТЭ. Да за любую команду — лишь бы в высшей лиге играла!..