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22:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

66-летний чемпион СССР хочет возобновить карьеру в чемпионате Белоруссии

Бывший футболист минского «Динамо», тренер школы БАТЭ Юрий Пудышев изъявил желание возобновить карьеру футболиста. Сегодня чемпиону СССР-1982 исполнилось 66 лет.

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Источник: dynamo-brest.by

— Я забыл как телевизор включается, телефон у меня простой. Что-то мне рассказывают люди, но немного отошел от всего. Апатия, — цитирует zen.yandex.ru Пудышева. — Мне думается, оттого, что меня не заявляют. А мне хочется сыграть. Полнейшая дискриминация, конечно.

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— А в чем проблема? Вам всего 66…

— И я не понимаю — неужели трудно на 15−20 минут выпустить? За ветеранов ведь бегаю. Я все-таки попрошу федерацию, чтобы они меня заявили за главную команду борисовского БАТЭ. Да за любую команду — лишь бы в высшей лиге играла!..

Юрий Пудышев большую часть карьеры защищал цвета московского и минского «Динамо», а завершил карьеру в первый раз в 1994 году. В 2007 и 2008 году дважды вышел на поле за «МТЗ-Рипо в Кубке Белоруссии, а в 2010-м появился на поле в составе брестского «Динамо» на 90-й минуте игры с БАТЭ в возрасте 56 лет. В 1984 году Пудышев провел один матч за сборную СССР.

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