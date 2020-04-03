66-летний чемпион СССР хочет возобновить карьеру в чемпионате Белоруссии
Бывший футболист минского «Динамо», тренер школы БАТЭ Юрий Пудышев изъявил желание возобновить карьеру футболиста. Сегодня чемпиону СССР-1982 исполнилось 66 лет.
Бывший футболист минского «Динамо», тренер школы БАТЭ Юрий Пудышев изъявил желание возобновить карьеру футболиста. Сегодня чемпиону СССР-1982 исполнилось 66 лет.
— Я забыл как телевизор включается, телефон у меня простой.
— А в чем проблема? Вам всего 66…
— И я не понимаю — неужели трудно на 15−20 минут выпустить? За ветеранов ведь бегаю. Я
Юрий Пудышев большую часть карьеры защищал цвета московского и минского «Динамо», а завершил карьеру в первый раз в 1994 году. В 2007 и 2008 году дважды вышел на поле за «МТЗ-Рипо в Кубке Белоруссии, а в 2010-м появился на поле в составе брестского «Динамо» на 90-й минуте игры с БАТЭ в возрасте 56 лет. В 1984 году Пудышев провел один матч за сборную СССР.