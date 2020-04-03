Глеб: В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат

«В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие. Что происходит с БАТЭ? На мой взгляд, у ребят пропала уверенность, они не действуют на поле агрессивно. Может, насытились победами и титулами. Это психология. Они тренируются, врачи каждый день делают тесты. Может, и присутствует какой-то страх, я не знаю, не нахожусь внутри клуба.



Лидерство “Энергетика-БГУ” и “Минска”? Мне нравятся эти команды, там молодые ребята, зарплаты минимальные по меркам чемпионата Беларуси. Тренер верит в перспективных игроков, которые не боятся и раскрываются. Выходят на поле, получают удовольствие и радуются.



Чемпионат Беларуси не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Беларуси», — приводит слова Глеба сайт телеканала «Матч ТВ».