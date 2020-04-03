Гуренко доволен игрой минского «Динамо» в матче с «Торпедо-БелАЗ»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился впечатлениями после матча против «Торпедо-БелАЗ» (2:0) в третьем туре чемпионата Белоруссии.
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился впечатлениями после матча против «Торпедо-БелАЗ» (2:0) в третьем туре чемпионата Белоруссии.
— Доволен ребятами, доволен результатом, — цитирует Гуренко «Прессбол». — Ни один футболист не выпал. Добились положительного результата. Фрагментами показываем очень интересный футбол, но наш потенциал значительно выше. Нужно еще прибавлять, конечно, в завершающей стадии. А так, в целом доволен командой. Билоног травмирован. Шитов переведен в дубль. Когда Билоног поправится и наберет свои лучшие кондиции, тогда и выйдет.
Чемпионат Белоруссии — единственный европейский чемпионат, который не был остановлен
|Сергей Гуренко
|Юрий Пунтус
|Владислав Климович
|21′
|Карло Бручич
|43′
|49
|Максим Плотников
|1
|Владимир Бушма
|3
|Максим Швецов
|3
|Виталий Устинов
|6
|Доминик Динга
|18
|Владимир Щербо
|11
|Карло Бручич
|21
|Максим Бордачев
|17
|Алексей Риос
|88
|Дмитрий Яшин
66′
|24
|Артем Сухоцкий
|10
|Андрей Хачатурян
|8
|Марко Павловски
|17
|Дмитрий Юсов
|23
|Эдгар Олехнович
|90
|Дмитрий Антилевский
|10
|Ричард Данилу
90′
|25
|Юрий Павлюковец
57′
|21
|Дмитрий Бородин
|6
|Кирилл Премудров
82′
|7
|Иван Бахар
87′
|77
|Михаил Афанасьев
76′
|25
|Владислав Ложкин
|19
|Кирилл Леонович
|15
|Владислав Климович
90′
|33
|Валерий Горбачик
45′
|9
|Евгений Шикавка
|13
|Никита Николаевич
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Севостьяник(Беларусь)