Гуренко доволен игрой минского «Динамо» в матче с «Торпедо-БелАЗ»

— Доволен ребятами, доволен результатом, — цитирует Гуренко «Прессбол». — Ни один футболист не выпал. Добились положительного результата. Фрагментами показываем очень интересный футбол, но наш потенциал значительно выше. Нужно еще прибавлять, конечно, в завершающей стадии. А так, в целом доволен командой. Билоног травмирован. Шитов переведен в дубль. Когда Билоног поправится и наберет свои лучшие кондиции, тогда и выйдет.