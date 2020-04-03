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23:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гуренко доволен игрой минского «Динамо» в матче с «Торпедо-БелАЗ»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился впечатлениями после матча против «Торпедо-БелАЗ» (2:0) в третьем туре чемпионата Белоруссии.

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— Доволен ребятами, доволен результатом, — цитирует Гуренко «Прессбол». — Ни один футболист не выпал. Добились положительного результата. Фрагментами показываем очень интересный футбол, но наш потенциал значительно выше. Нужно еще прибавлять, конечно, в завершающей стадии. А так, в целом доволен командой. Билоног травмирован. Шитов переведен в дубль. Когда Билоног поправится и наберет свои лучшие кондиции, тогда и выйдет.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский чемпионат, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 2:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 3-й тур3.04.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 411 зрителей
Главные тренеры
Сергей ГуренкоЮрий Пунтус
Голы
Владислав Климович21′
Карло Бручич43′
Составы команд
49Максим Плотников
1Владимир Бушма
3Максим Швецов
3Виталий Устинов
6Доминик Динга
18Владимир Щербо
11Карло Бручич
21Максим Бордачев
17Алексей Риос
88Дмитрий Яшин
66′
24Артем Сухоцкий
10Андрей Хачатурян
8Марко Павловски
17Дмитрий Юсов
23Эдгар Олехнович
90Дмитрий Антилевский
10Ричард Данилу
90′
25Юрий Павлюковец
57′
21Дмитрий Бородин
6Кирилл Премудров
82′
7Иван Бахар
87′
77Михаил Афанасьев
76′
25Владислав Ложкин
19Кирилл Леонович
15Владислав Климович
90′
33Валерий Горбачик
45′
9Евгений Шикавка
13Никита Николаевич
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)6
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
11Угловые4
10Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Севостьяник(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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