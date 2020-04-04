Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Шахтер С
Неман
Футбол. Зарубежный
17:30
БАТЭ
Рух
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо Брс
Славия М
Футбол. Зарубежный
3.04
Белшина
Городея
01
Футбол. Зарубежный
3.04
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
09:56 (мск), источник: Sports.Ru

МЮ откажется от трансфера Кейна и сосредоточится на Санчо и Грилише (MEN)

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, вероятно, не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

Наверх
Источник: AP 2020

Как сообщили Manchester Evening News источники, близкие к игроку, у манкунианцев нет шансов заполучить нападающего в связи с длиной его контракта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Срок нынешнего соглашения Кейна со «шпорами» истекает лишь летом 2024 года. «Тоттенхэм» после продажи вингера Гарета Бэйла в «Реал» серьезно настроен сохранять своих лидеров.

«МЮ» не увидел желаемых действий со стороны нападающего в прессе и намерен сосредоточиться на более достижимых целях — Джейджоне Санчо («Боруссия» Дортмунд) и Джеке Грилише («Астон Вилла»).

Источник — Manchester Evening News

Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Джентльменское соглашение. В РПЛ обсудили возобновление сезона
Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Хабиба
13 немецких клубов рискуют обанкротиться из-за коронавируса
СМИ: Брайант будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита
Смолов: В России будет не самая благоприятная ситуация с вирусом
Роман Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь