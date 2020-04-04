МЮ откажется от трансфера Кейна и сосредоточится на Санчо и Грилише (MEN)

Источник: AP 2020

Как сообщили Manchester Evening News источники, близкие к игроку, у манкунианцев нет шансов заполучить нападающего в связи с длиной его контракта.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Срок нынешнего соглашения Кейна со «шпорами» истекает лишь летом 2024 года. «Тоттенхэм» после продажи вингера Гарета Бэйла в «Реал» серьезно настроен сохранять своих лидеров.

«МЮ» не увидел желаемых действий со стороны нападающего в прессе и намерен сосредоточиться на более достижимых целях — Джейджоне Санчо («Боруссия» Дортмунд) и Джеке Грилише («Астон Вилла»).