Бекхэм присоединился к акции футболистов и постригся как на Евро-2004

44-летний англичанин, как и многие футболисты ранее, коротко постригся в домашних условиях ввиду карантина
«Просто должен был это сделать. Оставайтесь дома. Оставайтесь сильными. Доброй ночи», — написал Бекхэм.
Напомним, что в игроцкие годы Бекхэм несколько раз делал себе такую прическу: в 2000, 2004 и 2007 годах.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.