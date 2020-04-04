Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Шахтер С
Неман
Футбол. Зарубежный
17:30
БАТЭ
Рух
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо Брс
Славия М
Футбол. Зарубежный
3.04
Белшина
Городея
01
Футбол. Зарубежный
3.04
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
09:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бекхэм присоединился к акции футболистов и постригся как на Евро-2004

Экс-игрок сборной Англии, «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм сменил прическу.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 119 109 +101 416
Скончалось58 955 +5 776
Выздоровело226 873 +14 801
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 04.04
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

44-летний англичанин, как и многие футболисты ранее, коротко постригся в домашних условиях ввиду карантина из-за коронавируса.

«Просто должен был это сделать. Оставайтесь дома. Оставайтесь сильными. Доброй ночи», — написал Бекхэм.

Напомним, что в игроцкие годы Бекхэм несколько раз делал себе такую прическу: в 2000, 2004 и 2007 годах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Читайте также
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб потерял бой года. Могут ли его лишить чемпионского пояса
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
Джентльменское соглашение. В РПЛ обсудили возобновление сезона
Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Хабиба
13 немецких клубов рискуют обанкротиться из-за коронавируса
МЮ откажется от трансфера Кейна и купит других игроков
СМИ: Брайант будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита
Смолов: В России будет не самая благоприятная ситуация с вирусом
Роман Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь