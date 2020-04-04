Футболист сборной Казахстана перешел в состав участника еврокубков
Футболист сборной Казахстана Максим Федин перешел из костанайского «Тобола» в «Кайсар». Контракт с 23-летним полузащитником подписан до конца сезона, сообщает
Футболист сборной Казахстана Максим Федин перешел из костанайского «Тобола» в «Кайсар». Контракт с 23-летним полузащитником подписан до конца сезона, сообщает
Федин является воспитанником павлодарской школы футбола. Ранее выступал за «Байтерек», «Спартак» (Суботица), «Атырау», «Окжетпес».
За последний клуб «Тобол» отыграл 61 матч, в которых забил семь мячей.
За сборную Казахстана дебютировал 14 октября 2018 года, проведя в общей сложности 12 матчей и отметившись одним взятием ворот.
Отметим, что «Кайсар» в сезоне 2019 года занял шестое место из 12-ти в КПЛ, а также завоевал Кубок страны, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.