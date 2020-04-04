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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана перешел в состав участника еврокубков

Футболист сборной Казахстана Максим Федин перешел из костанайского «Тобола» в «Кайсар». Контракт с 23-летним полузащитником подписан до конца сезона, сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

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Федин является воспитанником павлодарской школы футбола. Ранее выступал за «Байтерек», «Спартак» (Суботица), «Атырау», «Окжетпес».

За последний клуб «Тобол» отыграл 61 матч, в которых забил семь мячей.

За сборную Казахстана дебютировал 14 октября 2018 года, проведя в общей сложности 12 матчей и отметившись одним взятием ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Кайсар» в сезоне 2019 года занял шестое место из 12-ти в КПЛ, а также завоевал Кубок страны, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

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