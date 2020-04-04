Футболист сборной Казахстана перешел в состав участника еврокубков

За последний клуб «Тобол» отыграл 61 матч, в которых забил семь мячей.

За сборную Казахстана дебютировал 14 октября 2018 года, проведя в общей сложности 12 матчей и отметившись одним взятием ворот.

Отметим, что «Кайсар» в сезоне 2019 года занял шестое место из 12-ти в КПЛ, а также завоевал Кубок страны, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.