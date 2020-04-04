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09:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Гражданство менять не буду». Казахстанец из «Зимбру» — о вариантах в Европе и переговорах с «Кайратом»

Казахстанский футболист Вадим Яковлев второй год находится в структуре одного из сильнейших клубов Молдовы — «Зимбру» из Кишинева. В интервью корреспонденту Vesti.kz 16-летний полузащитник рассказал о том, как пришел в футбол, об интересе к нему со стороны «Кайрата» и возможности переезда в другой европейский клуб.

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О первых шагах в футболе

— Помню, что на уроке физкультуры в Узунагаше (Алматинская область) к нам пришел тренер, который сказал, что собирает желающих заниматься футболом. Я тогда учился в первом классе и решил попробовать. С тех пор не расстаюсь с мячом. Затем уже переехал в Алматы, где занимался в клубе «Арыстан».

С позицией определился не сразу. В «Зимбру» меня наигрывают в качестве «восьмерки» и «десятки», то есть центрального полузащитника. До этого пробовал себя в других амплуа.

О переезде в Молдову

— Вариант с «Зимбру» появился при помощи агента. Тренер из «Арыстана» посоветовал ему обратить внимание на меня. В итоге тот договорился с клубом из Кишинева, и, недолго думая, я переехал в новую страну. Живу я на базе, тренируюсь с основой. Ничто не отвлекает меня от футбола. Уровень здесь хороший, много молодых и талантливых ребят. Надеюсь, что буду прогрессировать. «Зимбру» — трамплин для моей карьеры.

О вариантах в Казахстане

— До «Зимбру» у меня были варианты и в нашей стране. В частности, я вел переговоры с «Кайратом». Знаю, что в этом клубе доверяют молодежи. Там отличная инфраструктура и своя философия, направленная на развитие воспитанников академии.

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О победе на Кубке Президента Казахстана

— В конце лета получил вызов в юношескую сборную страны до 17 лет. На турнир в столицу приехали достаточно неплохие сборные, которые тоже ставили цель выиграть Кубок. Мы много работали непосредственно перед началом этого турнира. В финале обыграли Таджикистан, в составе которого выступали технически хорошо оснащенные игроки.

Об интересе из Европы

— Читал интервью тренера «Зимбру» Джованни Скану. Честно признаться, об интересе со стороны европейских клубов ничего не знаю. Может быть и следят за мной. Просто Скану сказал, чтобы обращался к нему в случае чего, и он поможет. Переговоров пока ни с кем я не вел. Мне нужно тренироваться в Молдове и играть за первую команду.

О возможности смены гражданства

— Был очень рад в прошлом году дебютировать за молодежную сборную Казахстана в официальном матче. Менять гражданство не собираюсь. Хочу играть в будущем за национальную сборную своей страны.

Отметим, ранее главный тренер «Зимбру» Джованни Скану заявил, что за Вадимом Яковлевым наблюдают солидные клубы. Футболист уже успел дебютировать за молодежную сборную в игре против Израиля.

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