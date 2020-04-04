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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за новый клуб

Экс-игрок молодежной сборной Казахстана по футболу и «Ордабасы» Максим Грек дебютировал за белорусскую «Белшину», в которую перешел зимой из латвийского «Даугавпилса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В домашнем матче третьего тура «Белшина» проиграла команде «Городея» — 0:1. 26-летний Грек появился на поле на 87-й минуте, заменив Романа Салимова. Это поражения стало третьим подряд для клуба из Бобруйска, расположившегося на последнем, 16-м месте.

Свою карьеру уроженец Молдовы начинал в России, где выступал за подмосковные «Химки». Затем защитник переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную.

В КПЛ на его счету лишь одна игра, которую провел в составе «Ордабасы» в 2013 году. Также Грек выступал за столичный «Байтерек» в первой лиге. Еще играл за «Метеор» из Балашихи, ялтинский «Рубин» и латвийский «Супер Нова». На чемпионат Беларуси он заявлен как молдаванин.

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