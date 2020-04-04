Экс-футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за новый клуб

В домашнем матче третьего тура «Белшина» проиграла команде «Городея» — 0:1. 26-летний Грек появился на поле на 87-й минуте, заменив Романа Салимова. Это поражения стало третьим подряд для клуба из Бобруйска, расположившегося на последнем, 16-м месте.

Свою карьеру уроженец Молдовы начинал в России, где выступал за подмосковные «Химки». Затем защитник переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную.

В КПЛ на его счету лишь одна игра, которую провел в составе «Ордабасы» в 2013 году. Также Грек выступал за столичный «Байтерек» в первой лиге. Еще играл за «Метеор» из Балашихи, ялтинский «Рубин» и латвийский «Супер Нова». На чемпионат Беларуси он заявлен как молдаванин.