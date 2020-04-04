Призеры футбольного чемпионата Беларуси проведут домашние матчи
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все призеры футбольного чемпионата Беларуси — 2019 сегодня проведут домашние поединки 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все призеры футбольного чемпионата Беларуси — 2019 сегодня проведут домашние поединки 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпион страны брестское «Динамо» встретится с мозырской «Славией». В первом туре брестчане сыграли вничью со «Смолевичами» (1:1), а затем одолели футболистов «Слуцка» (1:0). Мозыряне сначала проиграли «Слуцку» (1:3), а потом одержали волевую викторию над обладателем серебра борисовским БАТЭ (2:1).
Сегодня
Бронзовый призер солигорский «Шахтер» на стадионе «Строитель» сыграет с гостями из гродненского «Немана». В стартовом туре солигорские футболисты уступили у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» (0:1), а затем в гостях переиграли «Городею» (2:0).
В пятницу, 3 апреля, состоялись два стартовых поединка 3-го тура. Футболисты минского «Динамо» после поражений от «Руха» (0:1) и «Минска» (2:3) уверенно переиграли у себя дома жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский «Шахтер» и бобруйскую «Белшину». Бобруйчане вчера принимали на своем поле «Городею» и потерпели третье фиаско кряду, проиграв со счетом 0:1.
В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между «Энергетиком-БГУ» и «Минском». Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день в Борисове сыграют «Смолевичи» и «Витебск», а «Ислочь» на стадионе ФК «Минск» встретится со «Слуцком».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Минск» — 6 очков (2 матча), «Энергетик-БГУ» — 6 (2), «Ислочь» — 6 (2), «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3). -0-