«Эвертон» может приобрести двух игроков «Реала»
«Эвертон» может приобрести двух игроков мадридского «Реала».
«Эвертон» может приобрести двух игроков мадридского «Реала».
Об этом сообщает Marca.
Речь идет о двух полузащитниках «королевского» клуба: Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе. В покупке этих футболистов заинтересован лично главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, уже имевший с ними опыт работы.
Стоит отметить, что руководство мерсисайдского клуба готово предложить игрокам долгосрочные контракты.
Напомним, что и Бэйл, и Хамес решительно настроены покинуть «Реал».