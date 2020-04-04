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11:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Эвертон» может приобрести двух игроков «Реала»

«Эвертон» может приобрести двух игроков мадридского «Реала».

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Об этом сообщает Marca.

Речь идет о двух полузащитниках «королевского» клуба: Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе. В покупке этих футболистов заинтересован лично главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, уже имевший с ними опыт работы.

Стоит отметить, что руководство мерсисайдского клуба готово предложить игрокам долгосрочные контракты.

Напомним, что и Бэйл, и Хамес решительно настроены покинуть «Реал».

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