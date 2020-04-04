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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Барселоне» посчитали недостаточным 70-процентное сокращение зарплаты

Руководство «Барселоны» посчитало недостаточным 70-процентное сокращение зарплаты у игроков. Об этом сообщает AS.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
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Боссы каталонцев не уверены, что смогут компенсировать убытки, которые несет клуб в условиях пандемии коронавируса. При нынешнем соглашении клуб сэкономит на зарплатах около 14 миллионов евро, и в руководстве «Барселоны» полагают, что эта сумма является слишком низкой.

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Отмечается, что прибыль каталонцев зависит от того, когда будет возобновлен чемпионат Испании и Лига чемпионов, и будут ли матчи проводиться со зрителями или при пустых трибунах. Исходя из этого, руководство собирается обратиться к игрокам по поводу повторного снижения зарплат.

Из-за распространения коронавируса практически все футбольные турниры прерваны. В связи с этим футболисты «Барселоны» согласились сократить свои доходы на 70 процентов. Капитан команды Лионель Месси подчеркнул, что он и его одноклубники переведут деньги рядовым сотрудникам клуба.


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Ruptly TV
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