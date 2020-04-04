В «Барселоне» посчитали недостаточным 70-процентное сокращение зарплаты

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Боссы каталонцев не уверены, что смогут компенсировать убытки, которые несет клуб в условиях пандемии коронавируса. При нынешнем соглашении клуб сэкономит на зарплатах около 14 миллионов евро, и в руководстве «Барселоны» полагают, что эта сумма является слишком низкой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что прибыль каталонцев зависит от того, когда будет возобновлен чемпионат Испании и Лига чемпионов, и будут ли матчи проводиться со зрителями или при пустых трибунах. Исходя из этого, руководство собирается обратиться к игрокам по поводу повторного снижения зарплат.