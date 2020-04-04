Появились детали трансфера футболиста сборной Казахстана в стан участника Лиги Европы

Ранее кызылординский клуб сообщил, что контракт с 23-летним полузащитником подписан до конца сезона. В костанайской команде уточнили, что речь идет об арендном соглашении.

В составе «Тобола» Федин провел 73 матча, забил 11 голов и сделал 11 ассистов. Также в его активе 12 матчей в составе сборной Казахстана, в которых он отметился одним взятием ворот.

Федин является воспитанником павлодарской школы футбола. Ранее выступал за «Байтерек», «Спартак» (Суботица), «Атырау» и «Окжетпес».