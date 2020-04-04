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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Появились детали трансфера футболиста сборной Казахстана в стан участника Лиги Европы

Стали известны детали перехода футболиста сборной Казахстана Максима Федина из «Тобола» в «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее кызылординский клуб сообщил, что контракт с 23-летним полузащитником подписан до конца сезона. В костанайской команде уточнили, что речь идет об арендном соглашении.

В составе «Тобола» Федин провел 73 матча, забил 11 голов и сделал 11 ассистов. Также в его активе 12 матчей в составе сборной Казахстана, в которых он отметился одним взятием ворот.

Федин является воспитанником павлодарской школы футбола. Ранее выступал за «Байтерек», «Спартак» (Суботица), «Атырау» и «Окжетпес».

«Кайсар» в сезоне-2019 года завоевал Кубок Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

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