Появились детали трансфера футболиста сборной Казахстана в стан участника Лиги Европы
Стали известны детали перехода футболиста сборной Казахстана Максима Федина из «Тобола» в «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стали известны детали перехода футболиста сборной Казахстана Максима Федина из «Тобола» в «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее кызылординский клуб сообщил, что контракт с 23-летним полузащитником подписан до конца сезона. В костанайской команде уточнили, что речь идет об арендном соглашении.
В составе «Тобола» Федин провел 73 матча, забил 11 голов и сделал 11 ассистов. Также в его активе 12 матчей в составе сборной Казахстана, в которых он отметился одним взятием ворот.
Федин является воспитанником павлодарской школы футбола. Ранее выступал за «Байтерек», «Спартак» (Суботица), «Атырау» и «Окжетпес».
«Кайсар» в сезоне-2019 года завоевал Кубок Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.