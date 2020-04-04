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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Президент ПФЛК прокомментировал свое назначение на пост руководителя в ФК «Иртыш»

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz появившуюся информацию о том, что он станет руководителем павлодарского «Иртыша». Новость об этом появилась сегодня в телеграм-канале журналиста Айдына Кожахмета.

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— Олжас Шакенович, накануне в телеграм-канале казахстанского спортивного журналиста Айдына Кожахмета опубликована информация, что вы рассматриваетесь в качестве потенциального директора футбольного клуба «Иртыш». Не могли бы дать комментарий по данному факту?

— Данная информация не соответствует действительности. В сложившейся ситуации, связанной с режимом чрезвычайного положения в стране, администрация ПФЛК совместно с руководством КФФ всецело заняты проработкой вариантов продолжения сезона. Наша актуальная задача — быть готовыми к возобновлению чемпионата, имея на руках различные версии. Также нельзя забывать о том, что нам предстоит дать старт первой и второй лигам.

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Во-вторых, я знаю, что в «Иртыше» сейчас выстраивается новая стратегия работы, формируется план действий по решению ситуаций с долгами перед бывшими сотрудниками. Уверен, что нынешнее руководство в Павлодаре справится с текущими задачами. А в случае необходимости администрация ПФЛК всегда готова помочь консультацией.

Надеюсь, что все наши коллеги, футболисты, болельщики и любители футбола здоровы и так же, как и мы, ждут возвращения футбола в повседневную жизнь.

Мы в свою очередь ведем активную дистанционную работу и прямо сейчас занимаемся проработкой форматов и обновленного календаря сезона, который обязательно будет интересным уже хотя бы потому, что станет не похожим по графику проведения, в сравнении с предыдущими.

Также, отметим, что ранее, после увольнения Дмитрия Васильева сообщалось о том, что пост спортивного директора клуба могут занять Самат Смаков или Давид Лория.

Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен из-за действия на всей территории страны режима чрезвычайного положения на срок с 16 марта по 15 апреля из-за пандемии коронавируса.

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