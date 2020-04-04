СМИ: «Реал» продлит контракт с Ашрафом Хакими до 2023 года

По информации издания, обновленное соглашение с 21-летним марокканцем будет рассчитано до 30 июня 2023 года.

Хакими является воспитанником «Реала». За основную команду мадридского клуба провел 17 матчей, забил два гола. С 2018 года защитник играет за «Боруссию», в составе которой отметился 10 забитыми мячами в 65 встречах во всех турнирах.