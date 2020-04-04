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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Реал» продлит контракт с Ашрафом Хакими до 2023 года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» подпишет новый контракт с защитником Ашрафом Хакими, выступающим на правах аренды в дортмундской «Боруссии», сообщает Marca.

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По информации издания, обновленное соглашение с 21-летним марокканцем будет рассчитано до 30 июня 2023 года.

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Хакими является воспитанником «Реала». За основную команду мадридского клуба провел 17 матчей, забил два гола. С 2018 года защитник играет за «Боруссию», в составе которой отметился 10 забитыми мячами в 65 встречах во всех турнирах.

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