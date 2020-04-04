«Обсуждали внедрение казахстанской системы в Болгарии». Тренер «Кайсара» — о «бегстве» футболистов, дебюте в еврокубках и проклятии

— Как переживает команда ситуацию с коронавирусом?

— Мы сделали то, что нам сказали. Тяжело, потому, что игроки и тренеры не могут работать по своей профессии, заниматься футболом. Дали игрокам индивидуальные задания, чтобы они поддерживали форму, но сейчас контролировать это невозможно, поэтому игроки уехали по домам и занимаются самостоятельно.

— «Кайсар» очень уверенно начал чемпионат, выиграв два матча и при этом не пропустив.

— «Кайсар» ­­- очень амбициозная команда. Наши амбиции и цели достаточно высоки. В конце сезона посмотрим, получилось ли их достичь. Конечно, в прошлом году мы выступили успешно, выполнили задачу на сезон. К сожалению, упустили несколько важных игроков для нашей стратегии. Во время зимнего трансферного окна попытались заменить тех футболистов, которые «убежали» из «Кайсара» (смеется).

— А почему они «убежали»? Ведь «Кайсар» завоевал путевку в еврокубки, ставит серьезные задачи.

— Не знаю, этот вопрос нужно задавать игрокам. Ушли Куле Мбомбо, Джон Джошуа. Мы все понимаем, почему ушел Тигран Барсегян. «Астана» оценила уровень Тиграна, пожелаем ему удачи. Мы взяли игроков, которые призваны заменить ушедших игроков, но об этом мы узнаем только к концу сезона.

— Довольны ли комплектацией состава?

— Я доволен всеми игроками, которые к нам пришли. Оценим качество новичков по ходу чемпионата. Мы начинали матч за Суперкубок с одной схемой, затем поменяли, и было удачно. Будем стараться максимально использовать качества пришедших игроков. Оценим все в конце сезона, но на данный момент я доволен составом.

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— «Кайсар» под вашим руководством каждый год завершает на пятом-шестом местах, в прошлом году завоевал свой первый за 20 лет трофей. По силам ли вашей команде побороться за медали в КПЛ?

— Очень трудно, потому что за призовые места высокая конкуренция. Но мы не боимся, будем биться до конца, и я уверен, что у нас все может получиться. Вверху таблицы команды с богатой историей. Сделаем все, чтобы этот чемпионат был также успешен, как и предыдущие. Самое важное в «Кайсаре» — стабильность по всем направлениям. Работаем очень профессионально — руководство, тренерский штаб, игроки. Постараемся выполнить задачи. Если не получится, то проанализируем все то, что не получилось. Это футбол, здесь может произойти все, что угодно.

— Готова ли команда дать бой в своем первом участии в еврокубках? Вы говорили, что для этого нужно усилить пару позиции.

— Да, нам нужен еще один фланговый игрок и нападающий. К нам перешел Максим Федин, сейчас ведем переговоры о переходе нападающего. Отказался от Григоренко и на его место хочу пригласить другого хорошего вратаря. Если не получится, попробуем осуществить задуманное во время летнего трансферного окна.

— Кстати о Григоренко. В рядах СМИ говорилось, что возникли сложности с расторжением контракта.

— Категорично заявляю, что я отказался от него. Я предупредил Александра и руководство вовремя. К сожалению, ситуация такая, нам нужен более сильный игрок на эту позицию, одного Марселя Исламкулова недостаточно. У каждого игрока есть свой пик развития, я понимаю ситуацию Григоренко, но мне нужен вратарь по-лучше. При этом ничего личного, я его уважаю. На пресс-конференции после победного финала Кубка меня спрашивали о вратарских ошибках, я тогда вступился за него, поэтому ничего личного. Нам нужно усиления на вратарскую позицию.

— У него есть действующий контракт или уже покинул конмаду?

— Здесь все вопросы к руководству, я этим не занимаюсь.

— Смог бы усилить команду Дмитрий Непогодов, учитывая то, что он в «Астане» практически не играет?

— Не хочу говорить о том, кто мне нравится из других команд, так как это непрофессионально.

— Почему ушел Ризван Аблитаров и вернулся Александр Марочкин?

— Возвращение Марочкина поставило меня перед вопросом о том, что нам стал не нужен Аблитаров. Я доволен, что Александр вернулся к нам. Поговорил с Ризваном по-человечески, он понял, и все закончилось удачно для нас. Александр для меня лучшая опция, он адаптирован к моему стилю игры, и они хорошо сыгрались с Иваном Графом. Я дал понять Аблитарову, что если он останется, то будет очень мало играть, что не очень хорошо для его карьеры.

— Что думаете о развитии детско-юношеского футбола в Кызылорде?

— Мы наблюдаем развитие подрастающих поколений. Приглашаем в первую команду тех, кто развиваются активнее всех. В условиях конкуренции можно увидеть будущее игрока и его дальнейшее развитие. Очень рад, что за три-четыре года у нас появились хорошие молодые игроки, надеюсь, что они найдут свое место в основном составе.

— «Кайсар» наконец одержал победу на своем стадионе. В прошлом году вы говорили, что на вас наложили какое-то проклятье.

— Не думаю, что это проклятье. Больше психологический момент, мы хорошо сыграли в полуфинале Кубка. Ребята ждали финала. Мы не побеждали дома, потому что головой игроки были на «Астана-Арене», где должен был пройти финальный матч за Кубок, мечтали выиграть. Это психология.

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— Наверное, сильно радовались долгожданной первой домашней победе после реконструкции.

— Радовались, конечно. Каждая команда старалась победить, это нормально. У любого клуба есть свой стиль, и я доволен тем, как коллектив ему следует.

— Непонятная ситуация с крышей на стадионе после реконструкции, которая мешает болельщикам. Не интересовались, почему построено именно так?

— Уже все сделали. Да, болельщикам неудобно наблюдать, но что поделать. Это не моя работа, поэтому вопросы не ко мне.

— Вернемся в прошлое. Ваш первый год в Казахстане (2016). Перед «Атырау» была поставлена задача — попасть в первую шестерку. Чего тогда не хватило вашей команде? (прим. — «Атырау» завершил на седьмом месте).

— Когда меня пригласили в «Атырау», клуб занимал предпоследнее место в таблице. Я посмотрел, сделал свой анализ, поменял схему игры и мы победили в трех последующих матчах. Это дало игрокам уверенность, и мы закончили треть сезона успешно. Тогда пришло приглашение из «Кайсара», переговоры были на достаточно серьезном уровне, мне все понравилось, и я подписал контракт.

— В 2017—2018 годах в Казахстане работало немало болгарских тренеров: Станимир Стоилов, Николай Костов, Георги Дерменджиев, Димитар Димитров, Никола Спасов и другие специалисты. А сейчас остались только вы. Как думаете, почему так произошло?

— Станимир Стоилов открыл дверь в Казахстан для многих тренеров из Болгарии. Его работа была очень удачная: выигрывал чемпионство, группы Лига чемпионов и Лиги Европы УЕФА, выход в 1/16 финала еврокубков. По этому другие команды заинтересовались тренерами болгарской школы. Работа Димитрова и Костова также была успешной. Дерменджиев и Спасов работали не так много, но знаю, что они отличные специалисты. Так получилось, что сейчас остался только я. Почему? Не могу сказать (улыбается). Это решение каждого клуба. Это футбол, бывает.

— Расскажите о своем агенте Мирчо Димитрове.

— Я доволен тем, что мы работаем вместе с Мирчо. Каждый раз, когда он мне нужен, в любой футбольной ситуации, он хорошо откликается. Его работа мне нравится. Когда мы договариваемся с командой о контракте, он включает дополнительные опции, после предварительного обсуждения со мной.

— Что думают о казахстанском футболе болгарские специалисты?

— Конечно, мы обсуждаем и говорим. Они интересуются. Вчера обсуждали внедрение казахстанской системы в Болгарии, с Дерменджиевым и другими тренерами. Мне не нравится система, которая сейчас в Болгарии. Нужно переходить к системе «весна-осень». У меня интересуются, это нормально, потому что каждый тренер интересуется чемпионатами стран из Европы, читаем новости, — это наша профессия. Мы, таким образом, развиваем футбол в мире.

— Почему не нравится нынешняя система? Ведь климат в Болгарии позволяет играть в такой системе.

— Да, там климат не такой жесткий как здесь, но тоже суровый. Хочется, чтобы поменяли систему, потому что мы начинаем чемпионат в июле, играем до декабря и потом у нас пауза в три месяца. Мы готовимся два раза к сезону, зимой и летом. Плюс летом начинается отбор в еврокубках и в это время команды не в своих оптимальных физических кондициях.