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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Вице-президент футбольного клуба «Барселона» болен коронавирусом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первый вице-президент футбольного клуба «Барселона» Хорди Кардонер заразился коронавирусом, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:22 MSK, 04.04
Источник: AFP 2020

Отмечается, что болезнь у 57-летнего функционера протекает без осложнений. Кардонер стал третьим сотрудником каталонского клуба, у которого был выявлен COVID-19. Ранее положительный тест сдали директор медицинских служб «Барселоны» Рамон Канал и работающий с гандбольной командой врач Жозеп Антони Гутьеррес.

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В Испании сохраняется одна из самых сложных эпидемиологических ситуаций в мире. К субботе число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 124,7 тысячи человек, умерли более 11,7 тысячи пациентов.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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17:13 (мск)© Ньюстюб
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