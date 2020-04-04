СМИ: Вице-президент футбольного клуба «Барселона» болен коронавирусом

Отмечается, что болезнь у 57-летнего функционера протекает без осложнений. Кардонер стал третьим сотрудником каталонского клуба, у которого был выявлен COVID-19. Ранее положительный тест сдали директор медицинских служб «Барселоны» Рамон Канал и работающий с гандбольной командой врач Жозеп Антони Гутьеррес.