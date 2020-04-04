Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо Брс
Славия М
Футбол. Зарубежный
15:30
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
17:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Чемпионат Италии по футболу планируют завершить 2 июля

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Чемпионат Италии по футболу, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, планируется завершить 2 июля, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 140 327 +99 201
Скончалось60 887 +5 755
Выздоровело233 930 +12 668
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:22 MSK, 04.04
Источник: AP 2020

Италия первой среди пяти ведущих европейских лиг объявила о паузе в чемпионате из-за коронавируса.

Ранее президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Серия А может возобновиться 20 мая. В таком случае последний из 12 оставшихся туров пройдет 2 июля. В первый игровой день будут сыграны матчи 25-го тура, которые были отложены в конце февраля: «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Торино» — «Парма» и «Интер» — «Сампдория». Далее каждый тур будет проводиться практически каждые три дня.

Согласно последним официальным данным, обнародованным в пятницу главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии зафиксированы почти 120 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 20 тысяч больных выздоровели, число жертв — 14681.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
Джентльменское соглашение. В РПЛ обсудили возобновление сезона
Макгрегор раскритиковал Китай
Хавбеком «Спартака» заинтересовались в турецком клубе
СМИ: «Барселона» пообещала Неймару вернуть его в команду
Губерниев о том, помирится ли с Резцовой: Я ни с кем не ссорился
Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»
Тренер: У Большунова есть слабые места, но они не всем видны
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь