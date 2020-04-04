СМИ: Чемпионат Италии по футболу планируют завершить 2 июля

Ранее президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Серия А может возобновиться 20 мая. В таком случае последний из 12 оставшихся туров пройдет 2 июля. В первый игровой день будут сыграны матчи 25-го тура, которые были отложены в конце февраля: «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Торино» — «Парма» и «Интер» — «Сампдория». Далее каждый тур будет проводиться практически каждые три дня.