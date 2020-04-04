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18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» отправил некоторых сотрудников в отпуск с полным сохранением зарплаты из-за коронавируса

«Ливерпуль» на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление в связи с пандемией коронавируса, касающееся персонала клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

— «Ливерпуль» отправил в отпуск некоторых сотрудников, которые пострадали от приостановки матчей АПЛ, — говорится в заявлении. — Клуб поясняет, что этим сотрудникам будет выплачено 100 процентов их заработной платы, чтобы никто из них не оказался в сложном финансовом положении. В прошлом месяце клуб также подтвердил, что будет платить своим сотрудникам при любом развитии ситуации.

Продолжается активное обсуждение темы удержания заработной платы в период, когда матчи не проводятся по расписанию. Эти дискуссии носят сложный характер, и этот процесс продолжается.

Кроме того, поскольку здоровье и благополучие всех сотрудников клуба имеют первостепенное значение, был предпринят ряд активных шагов по оказанию помощи персоналу во время кризиса. Меры включают в себя регулярное обновление информации от главного исполнительного директора, чтобы держать персонал в курсе решений и последней информации, а также новый онлайн-портал, предоставляющий информацию о здоровье и благополучии и ключевые контакты.

Ранее планировалось, что матчи АПЛ будут возобновлены в начале мая, однако 3 апреля лига выступила с заявлением, что чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок.

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