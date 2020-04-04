«Шахтер» и «Неман» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

Встреча на поле солигорского стадиона «Строитель» получилась не очень зрелищной, немногочисленные зрители так и не дождались забитых мячей.

В первом туре солигорские футболисты уступили у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» (0:1), а затем в гостях переиграли «Городею» (2:0). «Неман» сначала проиграл на выезде «Ислочи» (0:1), а потом на своем поле взял верх над «Витебском» (2:0).

Также сегодня чемпион Беларуси брестское «Динамо» на своем поле встретится с мозырской «Славией». В первом туре брестчане сыграли вничью со «Смолевичами» (1:1), а затем одолели футболистов «Слуцка» (1:0). Мозыряне сначала проиграли «Слуцку» (1:3), а потом одержали волевую викторию над обладателем серебра борисовским БАТЭ (2:1). Вице-чемпионы сегодня принимают на поле «Борисов-Арены» дебютанта элитного дивизиона брестский «Рух».

В пятницу, 3 апреля, состоялись два стартовых поединка 3-го тура. Футболисты минского «Динамо» после поражений от «Руха» (0:1) и «Минска» (2:3) уверенно переиграли у себя дома жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский «Шахтер» и бобруйскую «Белшину».

Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ», одержав первую победу в нынешнем чемпионате БеларусиС самого начала встречи подопечные Сергея Гуренко захватили инициативу, заставив «автозаводцев» обороняться. До перерыва атаки динамовцев дважды завершились голами: на 21-й минуте счет открыл экс-торпедовец Владислав Климович, а еще через 20 минут Карло Бручич закрепил успех минчан.

Бобруйчане вчера принимали на своем поле «Городею» и потерпели третье фиаско кряду, проиграв со счетом 0:1.

Футболисты «Городеи» одержали гостевую победу над «Белшиной» в 3-м туре чемпионата БеларусиНа поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко «Городея» одолела местную «Белшину» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между «Энергетиком-БГУ» и «Минском». Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день «Витебск» примет в Борисове «Смолевичи», а «Ислочь» на стадионе ФК «Минск» встретится со «Слуцком».