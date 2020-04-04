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18:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» пообещала Неймару вернуть его в команду в ближайшее трансферное окно

ТАСС, 4 апреля. Руководство «Барселоны» пообещало нападающему французского ПСЖ Неймару вернуть его в состав испанской команды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

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По информации источника, клуб собирается купить 28-летнего бразильца в ближайшее трансферное окно, которое было запланировано на лето, но может быть перенесено в связи с приостановкой сезона в чемпионатах стран из-за пандемии коронавируса. Обещание было сделано с целью снизить возможность перехода игрока в мадридский «Реал». В текущем сезоне Неймар провел за парижский клуб 22 матча в разных турнирах, забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач.

Сумма трансфера Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом.

Неймар выступал за испанский клуб с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладаетелем Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До этого он выступал за бразильский «Сантос».

Чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии короанвируса. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 58 очками в 27 матчах.

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