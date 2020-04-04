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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» дозаявила форварда из чемпионата Франции за два миллиона евро

Футбольный клуб «Астана» дозаявил нападающего сборной ДР Конго Фирмина Мубеле на сезон-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний форвард перешел в столичный клуб в июле 2019 года. «Астана» взяла его в аренду сроком на год у французской «Тулузы».

В минувшем сезоне Мубеле провел четыре матча в казахстанской премьер-лиге, где отметился одним забитым голом и одним ассистом. Также на его счету две игры в квалификации Лиги чемпионов и пять — в квалификации Лиги Европы.

После этого форвард получил травму и не играл. Причем за полгода в столичном клубе Мубеле потерял в цене полмиллиона евро и теперь его трансферная стоимость равняется двум миллионам евро.

До перехода в «Астану» Мубеле полтора сезона выступал за французскую «Тулузу». В Лиге 1 он также играл за «Ренн». В чемпионате Франции Мубеле за три сезона забил десять голов в 60 матчах. Также в его карьере были катарский «Аль-Ахли» и конголезская «Вита».

За сборную ДР Конго форвард провел 45 матчей, в которых забил девять голов.

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