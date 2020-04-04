Источник: Повторный тест Дибалы на коронавирус оказался положительным
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сдал повторный положительный тест на коронавирус, сообщает Mundodeportivo.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сдал повторный положительный тест на коронавирус, сообщает Mundodeportivo.
Несколько дней назад он сообщил, что полностью излечился от коронавируса.
В связи с положительным результатом теста ему пришлось вернуться на карантин.
— 21 марта мы сдали тест с моим парнем, и он дал положительный результат, три дня назад я прошла еще один тест, который который оказался отрицательным, но был и третий — с положительным результатом, — цитирует издание девушку футболиста. — У меня до сих пор коронавирус, но я не знаю, как это работает, и почему все время разные результаты.