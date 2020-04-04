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20:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Повторный тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сдал повторный положительный тест на коронавирус, сообщает Mundodeportivo.

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Источник: Спорт-Экспресс

Несколько дней назад он сообщил, что полностью излечился от коронавируса.

В связи с положительным результатом теста ему пришлось вернуться на карантин.

— 21 марта мы сдали тест с моим парнем, и он дал положительный результат, три дня назад я прошла еще один тест, который который оказался отрицательным, но был и третий — с положительным результатом, — цитирует издание девушку футболиста. — У меня до сих пор коронавирус, но я не знаю, как это работает, и почему все время разные результаты.

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