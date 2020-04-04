Источник: Повторный тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

— 21 марта мы сдали тест с моим парнем, и он дал положительный результат, три дня назад я прошла еще один тест, который который оказался отрицательным, но был и третий — с положительным результатом, — цитирует издание девушку футболиста. — У меня до сих пор коронавирус, но я не знаю, как это работает, и почему все время разные результаты.