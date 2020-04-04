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4 апреля, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» проиграло футболистам «Славии» в матче чемпионата Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» неожиданно проиграли мозырской «Славии» со счетом 1:2 в поединке 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой половине домашней встречи с мозырской «Славией» брестчане имели несклько возможностей открыть счет, но мяч в ворота не попал. После перерыва дела у хозяев пошли еще хуже: на 64-й минуте игры опытный полузащитник мозырян Андрей Чухлей с пенальти открыл счет, а еще через 14 минут Александр Котляров удвоил результат. Брестчане приложили максимум усилий, чтобы спасти игру, и на 85-й минуте сократили разрыв после автогола защитника гостей Игоря Тимонюка. В компенсированное время динамовский форвард Михаил Гордейчук имел два отличных момента сравнять счет, но не попал в ворота из выгоднейших положений. Для «Славии» это вторая громкая виктория подряд — в прошлом туре мозыряне одержали домашнюю волевую победу над 15-кратным чемпионом страны борисовским БАТЭ с результатом 2:1.

Борисовчане сегодня добыли свои первые очки, одолев у себя дома дебютанта высшей лиги брестский «Рух» с минимальным перевесом 1:0. Солигорский «Шахтер» у себя дома сыграл вничью с гродненским «Неманом» — 0:0.

Футболисты БАТЭ добыли первую победу в чемпионате Беларуси, обыграв на своем поле «Рух’Встречу с дебютантом высшей лиги на «Борисов-Арене» подопечные Кирилла Альшевского начали очень активно и на 7-й минуте вышли вперед после гола Станислава Драгуна. «Шахтер» и «Неман» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата БеларусиВстреча на поле солигорского стадиона «Строитель» получилась не очень зрелищной, немногочисленные зрители так и не дождались забитых мячей.

Результаты пятничных встреч 3-го тура: «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1.

Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ», одержав первую победу в нынешнем чемпионате БеларусиС самого начала встречи подопечные Сергея Гуренко захватили инициативу, заставив «автозаводцев» обороняться. До перерыва атаки динамовцев дважды завершились голами: на 21-й минуте счет открыл экс-торпедовец Владислав Климович, а еще через 20 минут Карло Бручич закрепил успех минчан. Футболисты «Городеи» одержали гостевую победу над «Белшиной» в 3-м туре чемпионата БеларусиНа поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко «Городея» одолела местную «Белшину» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

Заключительные поединки состоятся 5 апреля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Минск», «Смолевичи» — «Витебск», «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк».

Положение в группе лидеров: «Минск» — 6 очков (2 матча), «Энергетик-БГУ» — 6 (2), «Ислочь» — 6 (2), «Славия» — 6 (3), «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3).

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