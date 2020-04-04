Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Энергетик-БГУ
Минск
Футбол. Зарубежный
16:00
Смолевичи
Витебск
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Слуцк
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
4 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Тренер БАТЭ Альшевский объяснил неудачный старт сезона

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после домашней победы над «Рухом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии объяснил, почему команда неудачно начала сезон.

Наверх

Первые два матча БАТЭ проиграл.

— С чем связываете неудачный старт в сезоне?

— С не совсем выразительной игрой и недостаточным количеством голевых моментов. Не радовала реакция на пропущенные мячи, чтобы пытаться претендовать на победы.

— Адаптировались ли на новой должности?

— У меня есть нормальный контакт с игроками, хороший микроклимат, невзирая на два поражения. Обстановка позитивная. Некоторое напряжение присутствовало, но не более того, — цитирует тренера «Прессбол».

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб потерял бой года. Могут ли его лишить чемпионского пояса
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
В Беларуси не послушали Лукашенко. Фанаты не пошли на стадионы
Лукашенко готов спасти бой Хабиба и Фергюсона
Капелло заявил, что у него были проблемы с игроками сборной РФ
СМИ: «Барселона» пообещала Неймару вернуть его в команду
Губерниев о том, помирится ли с Резцовой: Я ни с кем не ссорился
Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»
Источник: Повторный тест Дибалы на коронавирус - положительный
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь