Тренер БАТЭ Альшевский объяснил неудачный старт сезона

Первые два матча БАТЭ проиграл.

— С чем связываете неудачный старт в сезоне?

— С не совсем выразительной игрой и недостаточным количеством голевых моментов. Не радовала реакция на пропущенные мячи, чтобы пытаться претендовать на победы.

— Адаптировались ли на новой должности?