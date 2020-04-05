В Белоруссии не послушали Лукашенко. Болельщики не пошли на стадионы, в Борисове — антирекорд
Субботние матчи белорусского чемпионата показали: немногие из местных жителей разделяют оптимизм лидера страны.
Субботние матчи белорусского чемпионата показали: немногие из местных жителей разделяют оптимизм лидера страны.
Пусть Александр Лукашенко с экранов каналов и призывает ничего не бояться, тем более коронавируса, футбольные болельщики своими действиями высказали другое мнение: на матч «Шахтер» — «Неман» пришло 227 человек, а на встречу БАТЭ — «Рух» — 470. Это антирекорд посещаемости стадиона в Борисове за всю историю. Собственно, в БАТЭ на другое едва ли рассчитывали. Еще накануне игры клуб попросил при возможности остаться дома. И отсутствие на арене
На старте сезона команду из Борисова критиковали мощнее всех. Анатолий Байдачный в интервью «СЭ» и вовсе заявил, что если бы такие результаты были при Анатолии Капском, а игроки в открытую говорили бы про нехватку мотивации, им давно оторвали бы головы.
Главный тренер Кирилл Альшевский
Он рассуждал про Стасевича, признав, что оставил на скамейке лучшего игрока, но это было правильным решением. Заявил, что внутри команды есть напряжение, но в целом он контролирует ситуацию. И надеется, что неудачный старт точно позади.
Немногочисленных болельщиков, вероятно, мало волновал Альшевский и его слова. Они растянули баннер, посвященный самоизоляции. Получилось атмосферно.
Наблюдая за этой игрой, аудитория белорусского чемпионата могла резко сократиться. «Шахтер» был очевидным фаворитом, однако у него с самого начала чемпионата проблемы в атаке. «Неман» с первых минут больше думал об обороне и ждал финального свистка. Команда из Солигорска, конечно, пыталась создавать моменты, однако «Неман» действовал слишком уж организованно, а несколько раз даже убегал в контратаку. До голов дело не дошло. И за это пришлось отвечать главному тренеру «Шахтера» Юрию Вернидубу. Ведь именно от его команды в этом сезоне ждут минимум повторения результата прошлого — то есть бронзовых медалей.
«Очень плохой результат. Я это прекрасно понимаю. Нужно работать. Если посмотреть, как против нас играют, — все команды действуют от обороны, “закрываются” на своей половине. Нужно вскрывать. Мы работаем над этим. Все замены сегодня были направлены только на атаку, все атакующие игроки, что есть в наличии, сегодня были на поле. Я понимаю, что сейчас у нас плохой результат, особенно в домашних матчах: поражение и ничья, одно очко взяли. Надо, значит, перетерпеть, есть над чем работать», — цитирует Вернидуба «Прессбол».
Самый бодрый матч игрового дня состоялся в Бресте. Действующие чемпионы страны также не избежали проблем на старте, но «Славия» не должна была стать препятствием для команды Сергея Ковальчука. И динамовцы действительно начали матч активнее — несколько опасных забросов на Милевского и Садовского могли претендовать на голевые, однако всякий раз
К концу тайма «Славия» смотрелась интереснее, а во втором переиграла соперника. Сначала динамовцы привезли себе глупый пенальти, а потом получили точный удар издали. За 5 минут до конца они пришли в себя, но было поздно. Действующие чемпионы отыграли только один гол.