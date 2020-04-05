В Белоруссии не послушали Лукашенко. Болельщики не пошли на стадионы, в Борисове — антирекорд

Источник: Спорт-Экспресс

Пусть Александр Лукашенко с экранов каналов и призывает ничего не бояться, тем более коронавируса, футбольные болельщики своими действиями высказали другое мнение: на матч «Шахтер» — «Неман» пришло 227 человек, а на встречу БАТЭ — «Рух» — 470. Это антирекорд посещаемости стадиона в Борисове за всю историю. Собственно, в БАТЭ на другое едва ли рассчитывали. Еще накануне игры клуб попросил при возможности остаться дома. И отсутствие на арене фуд-корта многих действительно остановило. Зато борисовчане напоследок стали заигрывать со своей зарубежной аудиторией: аккаунт в Twitter во время матча уже во второй раз подряд велся исключительно на английском.

БАТЭ — «Рух» — 1:0 (Осучукву, 7, автогол)

На старте сезона команду из Борисова критиковали мощнее всех. Анатолий Байдачный в интервью «СЭ» и вовсе заявил, что если бы такие результаты были при Анатолии Капском, а игроки в открытую говорили бы про нехватку мотивации, им давно оторвали бы головы. Капского-старшего, конечно, не хватает клубу. Однако игра с «Рухом» получилась не такой безнадежной, как первые две, в которых БАТЭ набрал ноль очков.

Главный тренер Кирилл Альшевский наконец-то признал существующие проблемы, отправил в запас капитана команды Стасевича, который за два последних года пропустил только четыре матча, и попытался наладить игру в обороне. Борисовчанам повезло — «Рух» ошибся уже в начале матча. Потом они забили вновь, но судья разглядел небольшой офсайд.

Преимущество БАТЭ было очевидным, однако уже после игры в словах Альшевского читалось: далеко не все проблемы решены.

Он рассуждал про Стасевича, признав, что оставил на скамейке лучшего игрока, но это было правильным решением. Заявил, что внутри команды есть напряжение, но в целом он контролирует ситуацию. И надеется, что неудачный старт точно позади.

Немногочисленных болельщиков, вероятно, мало волновал Альшевский и его слова. Они растянули баннер, посвященный самоизоляции. Получилось атмосферно.

«Шахтер» — «Неман» — 0:0

Наблюдая за этой игрой, аудитория белорусского чемпионата могла резко сократиться. «Шахтер» был очевидным фаворитом, однако у него с самого начала чемпионата проблемы в атаке. «Неман» с первых минут больше думал об обороне и ждал финального свистка. Команда из Солигорска, конечно, пыталась создавать моменты, однако «Неман» действовал слишком уж организованно, а несколько раз даже убегал в контратаку. До голов дело не дошло. И за это пришлось отвечать главному тренеру «Шахтера» Юрию Вернидубу. Ведь именно от его команды в этом сезоне ждут минимум повторения результата прошлого — то есть бронзовых медалей.

«Очень плохой результат. Я это прекрасно понимаю. Нужно работать. Если посмотреть, как против нас играют, — все команды действуют от обороны, “закрываются” на своей половине. Нужно вскрывать. Мы работаем над этим. Все замены сегодня были направлены только на атаку, все атакующие игроки, что есть в наличии, сегодня были на поле. Я понимаю, что сейчас у нас плохой результат, особенно в домашних матчах: поражение и ничья, одно очко взяли. Надо, значит, перетерпеть, есть над чем работать», — цитирует Вернидуба «Прессбол».

«Динамо» Бр — «Славия» — 1:2 (Тымонюк, 86, — Чухлей, 64, с пенальти. Котляров, 77)

Самый бодрый матч игрового дня состоялся в Бресте. Действующие чемпионы страны также не избежали проблем на старте, но «Славия» не должна была стать препятствием для команды Сергея Ковальчука. И динамовцы действительно начали матч активнее — несколько опасных забросов на Милевского и Садовского могли претендовать на голевые, однако всякий раз чего-то не хватало. К середине тайма хозяева стали действовать спокойнее, а с трибун, где также было очень мало болельщиков — 546 человека — стали слышны выкрики в духе: «Ковальчук, сегодня футбол будет?!».