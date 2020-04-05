«Бавария» возобновит тренировки с 6 апреля
Мюнхенская «Бавария» возобновит тренировочный процесс 6 апреля, сообщает Kicker.
Мюнхенская «Бавария» возобновит тренировочный процесс 6 апреля, сообщает Kicker.
Футболисты и тренерский штаб проведут совместное занятие на базе, однако, по информации источника, тренировка будет носить некоторое ограничения — игроки будут разделены на пять групп: четыре группы по четыре человека и еще одна — с пятью.
Мюнхенский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в активе 55 баллов.