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09:59 (мск), источник: Газета.Ру

«Бавария» возобновит тренировки с 6 апреля

Мюнхенская «Бавария» возобновит тренировочный процесс 6 апреля, сообщает Kicker.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 05.04
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Футболисты и тренерский штаб проведут совместное занятие на базе, однако, по информации источника, тренировка будет носить некоторое ограничения — игроки будут разделены на пять групп: четыре группы по четыре человека и еще одна — с пятью.

Мюнхенский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в активе 55 баллов.

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