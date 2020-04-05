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11:48 (мск), источник: Газета.Ру

Гетце может перейти в «Рому»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может стать игроком итальянской «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2020

По информации источника, футболист уже провел переговоры со спортивным директором итальянского клуба Джанлукой Петраки.

Нынешнее соглашение Гетце с «Боруссией» истекает летом 2020 года. При этом хавбек недоволен малым количеством игровой практики. До паузы в чемпионате Германии, которая была объявлена из-за пандемии коронавируса, игрок вышел на поле всего в 19 встречах и записал на свой счет три гола при одной результативной передаче.

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