Гетце может перейти в «Рому»

Нынешнее соглашение Гетце с «Боруссией» истекает летом 2020 года. При этом хавбек недоволен малым количеством игровой практики. До паузы в чемпионате Германии, которая была объявлена из-за пандемии коронавируса, игрок вышел на поле всего в 19 встречах и записал на свой счет три гола при одной результативной передаче.