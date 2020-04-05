Гетце может перейти в «Рому»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может стать игроком итальянской «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может стать игроком итальянской «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, футболист уже провел переговоры со спортивным директором итальянского клуба Джанлукой Петраки.
Нынешнее соглашение Гетце с «Боруссией» истекает летом 2020 года. При этом хавбек недоволен малым количеством игровой практики. До паузы в чемпионате Германии, которая была объявлена