Перешедший в «Кайсар» Максим Федин попрощался с болельщиками «Тобола»

«Не знаю, с чего начать и как выразить всю свою благодарность и любовь к болельщикам футбольного клуба “Тобол”. Хочу сказать всем спасибо за эти два прекрасных года. Для меня было огромной честью играть для таких болельщиков. Удачи вам, заполняйте полные трибуны и болейте за свою родную команду! Ваш Максим Федин», — написал Федин.