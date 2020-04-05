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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

Перешедший в «Кайсар» Максим Федин попрощался с болельщиками «Тобола»

Футболист сборной Казахстана Максим Федин, накануне перешедший в кызылординский «Кайсар», попрощался с болельщиками «Тобола», передает KazFootball.kz.

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Пост для фанатов игрок опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Не знаю, с чего начать и как выразить всю свою благодарность и любовь к болельщикам футбольного клуба “Тобол”. Хочу сказать всем спасибо за эти два прекрасных года. Для меня было огромной честью играть для таких болельщиков. Удачи вам, заполняйте полные трибуны и болейте за свою родную команду! Ваш Максим Федин», — написал Федин.

Контракт «Кайсара» с 23-летним полузащитником подписан до конца сезона. За «Тобол» он отыграл 61 матч, в которых забил семь мячей.

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