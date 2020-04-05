«Севилья» готова вступить в борьбу за Шакири

«Севилья» готова вступить в борьбу за Шакири

Андалусийская «Севилья» готова вступить в борьбу за полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири, который в настоящее время защищает цвета мерсисайдского «Ливерпуля».