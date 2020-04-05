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12:33 (мск), источник: Газета.Ру

«Севилья» готова вступить в борьбу за Шакири

Андалусийская «Севилья» готова вступить в борьбу за полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири, который в настоящее время защищает цвета мерсисайдского «Ливерпуля».

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Об этом сообщает Blick.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, испанский клуб готов предложить игроку долгосрочный контракт на выгодных условиях.

Напомним, что действующее трудовое соглашение с лидерами чемпионата Англии у Шакири заключено до лета 2023 года.

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