«Севилья» готова вступить в борьбу за Шакири
Андалусийская «Севилья» готова вступить в борьбу за полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири, который в настоящее время защищает цвета мерсисайдского «Ливерпуля».
Андалусийская «Севилья» готова вступить в борьбу за полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири, который в настоящее время защищает цвета мерсисайдского «Ливерпуля».
Об этом сообщает Blick.
По информации источника, испанский клуб готов предложить игроку долгосрочный контракт на выгодных условиях.
Напомним, что действующее трудовое соглашение с лидерами чемпионата Англии у Шакири заключено до лета 2023 года.