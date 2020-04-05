Тимощук назвал три самых классных места в Казахстане

— Три самые классные вещи в Казахстане?
— Большое Алматинское озеро, Шымбулак и «Медеу» — это старый советский каток. Проводили там много времени, красивая природа, — сказал Тимощук.
За «Кайрат» Тимощук выступал с июля 2015 по ноябрь 2016 года.
За алматинский клуб украинец провел 34 матча в КПЛ (один гол, две голевые передачи и четыре предупреждения), в Кубке — пять игр, а в Лиге Европы — десять.
Он выигрывал Кубок Казахстана-2015 и дважды становился серебряным призером чемпионата.
В феврале 2017 года Тимощук объявил о завершении карьеры, а затем вернулся в «Зенит», где стал ассистентом главного тренера.