Тимощук назвал три самых классных места в Казахстане

— Три самые классные вещи в Казахстане?

— Большое Алматинское озеро, Шымбулак и «Медеу» — это старый советский каток. Проводили там много времени, красивая природа, — сказал Тимощук.

За «Кайрат» Тимощук выступал с июля 2015 по ноябрь 2016 года.

За алматинский клуб украинец провел 34 матча в КПЛ (один гол, две голевые передачи и четыре предупреждения), в Кубке — пять игр, а в Лиге Европы — десять.

Он выигрывал Кубок Казахстана-2015 и дважды становился серебряным призером чемпионата.