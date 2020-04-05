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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Тимощук назвал три самых классных места в Казахстане

Экс-полузащитник «Кайрата» и сборной Украины Анатолий Тимощук в интервью пресс-службе «Зенита» рассказал о трех самых классных местах в Казахстане.

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— Три самые классные вещи в Казахстане?

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— Большое Алматинское озеро, Шымбулак и «Медеу» — это старый советский каток. Проводили там много времени, красивая природа, — сказал Тимощук.

За «Кайрат» Тимощук выступал с июля 2015 по ноябрь 2016 года.

За алматинский клуб украинец провел 34 матча в КПЛ (один гол, две голевые передачи и четыре предупреждения), в Кубке — пять игр, а в Лиге Европы — десять.

Он выигрывал Кубок Казахстана-2015 и дважды становился серебряным призером чемпионата.

В феврале 2017 года Тимощук объявил о завершении карьеры, а затем вернулся в «Зенит», где стал ассистентом главного тренера.

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