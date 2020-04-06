10 легендарных команд из 1990-х, которые пошумели в Европе, а теперь пропали из виду. Что с ними случилось?

Источник: AP 2020

«Нант»

Полуфинал Лиги чемпионов–1995/96. Защитник «Нанта» Эдди Капрон выбивает мяч из ног нападающего «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро | Источник: AFP 2020

Достижения: чемпион Франции 1994/95 и 2000/01, обладатель Кубка Франции 1998/99 и 1999/00, полуфиналист Лиги чемпионов 1995/96, четвертьфиналист Кубка УЕФА 1994/95.

Кто тренировал: Жан-Клод Сюодо и Рейнальд Денуэкс. Удивительно, но оба специалиста, добившихся значимых успехов с «Нантом», больше практически нигде не работали. Сюодо отдал «Нанту» всю свою карьеру, а Денуэкс успел еще пошуметь в чемпионате Испании с «Сосьедадом», которому чуть-чуть не хватило до титула. Да-да, тот самый, с Карпиным и Хохловым в составе.

Полуфинал Лиги чемпионов–1995/96. Опорный полузащитник «Нанта» Клод Макелеле уходит от подката игрока «Ювентуса» Дидье Дешама. | Источник: AFP 2020

Три главных звезды: Клод Макелеле, Кристиан Карембе, Николя Уэдек. Макелеле в «Нанте» вырос в образцового опорного хавбека, на чьих плечах позже будет держаться галактический «Реал Мадрид». Карембе тоже поиграет в «Реале», хотя для него в игровом плане «Нант» будет потолком возможностей. Как и для бомбардира Уэдека, который вскоре после отъезда в Испанию перестанет вызываться в сборную Франции.

Чем запомнились: в свой самый успешный период в истории французский клуб вошел под названием «Нант Атлантик» — команду грозили сослать во второй дивизион из-за долгов, поэтому пришлось выкручиваться. Первый чемпионский сезон стал откровением для всей Франции: обладающий убийственной парой опорных «Нант» не проигрывал 32 матча подряд и был просто неподражаем дома — в 10 из 19 домашних игр футболисты Сюодо забивали не менее трех мячей.

Российский зритель тоже был хорошо знаком с чемпионским «Нантом», потому что в Кубке УЕФА того же сезона французская команда последовательно прошла волгоградский «Ротор» и камышинский «Текстильщик», а на следующий год в Лиге чемпионов обыграла в четвертьфинале московский «Спартак».

После первых успехов «Нант» довольно быстро раскупили, и расстроенный Сюодо уступил свое место Денуэксу. Новый тренер собрал молодежь и разогнал вторую волну успехов, выиграв два подряд Кубка Франции и чемпионат.

7 марта 2020 года. Защитник «Нанта» Николя Палуа в матче против «Анже» | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: в 2013-м «Нант» выбрался обратно в первый дивизион после очень грустной пятилетки. Последние годы это середняк по всем показателям, чье название в мировой футбольной прессе всплыло только из-за гибели игрока Эмилиано Салы в авикатастрофе.

«Парма»

Четвертьфинальный матч Кубка УЕФА в сезоне–1998/99. Футболисты «Пармы» празднуют гол, забитый в ворота «Бордо» | Источник: AFP 2020

Достижения: серебряный призер Италии 1996/97, обладатель Кубка Италии 1991/92 и 1998/99, обладатель Кубка УЕФА 1994/95 и 1998/99, обладатель Кубка кубков 1992/93.

Кто тренировал: Невио Скала, Карло Анчелотти и Альберто Малезани. Главный триумф в жизни Невио Скалы, который под занавес тренерской карьеры успеет поработать с донецким «Шахтером» и московским «Спартаком». Первый большой успех для Анчелотти.

Нападающий «Пармы» Эрнан Креспо вместе с тренером Альберто Малезани | Источник: AP 2020

Три главных звезды: Эрнан Креспо, Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро. Хотя на самом деле звезд здесь было гораздо больше. За «Парму» в разное время успели поиграть Дино Баджо, Хуан Себастьян Верон, Лилиан Тюрам, Джанфранко Дзола, Фаустино Асприлья, Филиппо Индзаги и даже Христо Стоичков. Серия А в девяностые была блокбастерной лигой, и «Парма» даже на фоне других гигантов не выглядела бедной.

Чем запомнились: «Парма» шатала привычный итальянский миропорядок, в котором правили «Милан» и «Ювентус», а где-то рядом на подтанцовке всегда находились «Интер» и «Лацио» с «Ромой». Пармезанцы по сравнению с ними были проще, смелее и наглее, за что и получили симпатии зарубежных зрителей. Постоянно играющая в атаку команда Невио Скалы не смогла взойти на престол на родине, зато собрала приличный мешок европейских наград. Для России команда была особенной, потому что она выиграла финал Кубка УЕФА, прошедший на стадионе «Лужники», — первое соревнование подобного уровня, которое принимала постсоветская Россия. Также именно в товарищеской игре с «Пармой» попрощался с футболом Федор Черенков.

Футболисты «Пармы» после гола в их ворота в исполнении Криштиану Роналду | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: привычка жить в долг в итоге привела «Парму» к банкротству и вылету в четвертый итальянский дивизион. Сейчас команда уже вернулась в серию А и на момент остановки чемпионата занимала девятое место в таблице.

«Блэкберн»

26 декабря 1996 года. Нападающий «Блэкберна» Крис Саттон ведёт борьбу с футболистами «Ньюкасла» | Источник: AFP 2020

Достижения: чемпион Англии 1994/95.

Кто тренировал: Кенни Далглиш. Выиграв пять чемпионских титулов с «Ливерпулем» как игрок и еще три как тренер, шотландец доказал свое тренерское мастерство, приведя к чемпионству в свеженькой премьер-лиге заштатную команду, которая до Далглиша не играла в высшем дивизионе страны с 1966 года.

Нападающий «Блэкберна» Алан Ширер отмечает чемпионский титул с владельцем клуба Джеком Уокером | Источник: AFP 2020

Три главных звезды: Алан Ширер, Грэм Ле Со, Тим Флауэрс. Британский бизнесмен Джек Уокер влил огромные средства в «Блэкберн» и несколько раз обновлял трансферные рекорды в стране. Алекс Фергюсон страстно хотел заполучить Ширера в «Манчестер Юнайтед», но Уокер перебил его предложение. В итоге трансфер Ширера был на тот момент самым дорогим в истории английского футбола, трансфер Флауэрса — самым дорогим на позиции вратаря.

Чем запомнились: «Блэкберн» был «денежным мешком» задолго до «Челси» и «Манчестер Сити». Это успешный, хотя и очень краткосрочный (во многом из-за болезни и смерти Джека Уокера в 2000 году) финансово-спортивный проект. «Роверс» не удалось закрепить успех или как-то проявить себя на европейской арене, но российские болельщики со стажем легко вспомнят, как «Спартак» Романцева возил чемпионов Англии в Лиге чемпионов.

15 января 2019 года. Футболисты «Блэкберна» расстроены поражением от «Ньюкасла» в Кубке Англии | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: вылетел из премьер-лиги в 2012 году. Не спешит обратно, потому что только недавно вернулся из третьего дивизиона в чемпионшип.

«Ньюкасл»

Групповой этап Лиги чемпионов сезона–1997/98. Нападающий «Ньюкасла» Йон Даль Томассон (справа) поздравляет своего одноклубника Фаустино Асприлью с хет-триком в ворота «Барселоны» | Источник: AFP 2020

Достижения: серебряный призер Англии 1995/96 и 1996/97, финалист Кубка Англии 1997/98 и 1998/99, четвертьфиналист Кубка УЕФА 1996/97.

Кто тренировал: Кевин Киган, Кенни Далглиш. Далглиш заменил Кигана как игрок в «Ливерпуле», а затем как тренер — в «Ньюкасле». Киган собрал из молодежи конкурентоспособный состав, который затем благодаря дорогим приобретениям превратился в претендента на чемпионство. Но бег наперегонки с «Юнайтед» подорвал моральный дух тренера и кассу клуба.

Нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер и модный электронный девайс в 1998 году | Источник: AFP 2020

Три главных звезды: Алан Ширер, Давид Жинола, Энди Коул. Даже после ухода из «Блэкберна» Ширер не пошел в «Манчестер Юнайтед», а вернулся туда, где родился и вырос. Лучший бомбардир премьер-лиги принес в жертву личные амбиции ради выступления за любимый клуб детства. Энди Коул — самая противоречивая фигура в истории того «Ньюкасла». Если бы не его переход зимой 1996-го в «Манчестер Юнайтед», возможно, команда Кигана дотянула бы до чемпионства.

Чем запомнились: в каком-то смысле «Ньюкасл» воспринимался как идеологическое продолжение «Блэкберна» — сюда перешел Ширер, здесь продолжил работу Далглиш, и это был вызов всесильному «Манчестер Юнайтед» от провинции. «Ньюкасл» проиграл чемпионский титул в двух последних турах сезона-1995/96. Позже Киган говорил, что это поражение морально надломило всю команду. Тренер ушел сам, а заменивший его Далглиш поменял ключевых игроков команды на возрастных звезд и провалился.

16 февраля 2020 года. Полузащитник «Ньюкасла» Аллен Сен-Максимин в матче против «Арсенала» | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: середняк английской премьер-лиги, периодический наведывающийся в чемпионшип.

«Депортиво»

Футболисты «Депортиво» празднуют мяч, забитый в ворота «Валенсии» в финале Кубка Короля в сезоне–1994/95 | Источник: AP 2020

Достижения: чемпион Испании 1999/00, обладатель Кубка Испании 1994/95.

Кто тренировал: Арсенио Иглесиас, Джон Тошак, Хавьер Ирурета. Иглесиас четыре раза возглавлял клуб из Ла-Коруньи, и последний получился самым успешным — вернувшийся в примеру «Депор» превратился в постоянного претендента на чемпионство. Но завершил поставленную цель уже Хавьер Ирурета, ставший автором «СуперДепора», правда, то была уже команда нулевых.

Нападающий «Депортиво» Бебето празднует победу в финале Кубка Короля над «Валенсией» | Источник: AP 2020

Три главных звезды: Бебето, Донато, Джалминья. В «Депортиво» девяностых была богатая бразильская диаспора. Бебето делал вид, что качает люльку после забитого гола на чемпионате мира 1994 года, Донато выжигал опорную зону, а Джалминья был одним из самых техничных игроков в Испании. Сюда даже не влез Ривалдо, который проходил адаптацию в «Депортиво» перед трансфером в «Барселону».

Чем запомнились: удивительным сочетанием компактности в обороне и ярким нападением с большим количеством техничных игроков. Главные европейские походы «Депортиво» состоятся уже в нулевые, а девяностые — они больше про долгий путь к домашнему титулу. В сезоне-1993/94 «Депор» за тур до конца опережал «Барселону» в борьбе за чемпионство, но не смог в последнем матче обыграть «Валенсию» — Мирослав Джукич не забил пенальти. Примерно в то же время началась 18-летняя серия мадридского «Реала» без побед на «Риасоре». На стыке веков «Депортиво» все-таки удалось впервые в истории завоевать чемпионский титул.

29 апреля 2018 года. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Депортиво» | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: Последнее десятилетие «Депортиво» болтается между примерой и сегундой, а если и попадает в высший дивизион, то каждый год борется за выживание.

«Галатасарай»

Футболисты «Галатасарая» с Кубком УЕФА по итогам сезона–1999/00 | Источник: AFP 2020

Достижения: чемпион Турции четыре года подряд — с 1997-го по 2000-й, обладатель Кубка УЕФА 1999/00, обладатель Суперкубка УЕФА 2000/01, четвертьфиналист Лиги чемпионов 2000/01.

Кто тренировал: Фатих Терим. «Наше все» турецкого футбола многие вещи сделал впервые. Он впервые вывел сборную Турции на Евро, что позволило доселе не очень известному специалисту быстро стать героем нации и открыло ему двери в сильнейший клуб страны. После первых громких успехов Терим попробовал себя в Италии, но недолго и безуспешно. С тех пор он так и бегает — от «Галатасарая» к сборной Турции и обратно. Важное примечание — Суперкубок УЕФА команда выиграла уже при Луческу, но очевидно, что на багаже Терима.

24 апреля 2001 года. Футболист «Галатасарая» Георге Хаджи после прощального матча | Источник: AP 2020

Три главных звезды: Георге Хаджи, Эмре Белозоглу, Хакан Шукюр. Если Эмре и Хакан после «Галатасарая» поиграли в Европе, то для Хаджи это была конечная остановка. «Карпатский Марадона» переехал в Турцию в 31 год, оставив позади мадридский «Реал» и «Барселону», но доигрывать не собирался. Пять лет он летал как молодой, а в 35 лет провел лучший сезон в карьере. В начале XXI веке в Турции и Румынии не было футболиста популярнее Хаджи.

Чем запомнились: надписью «Добро пожаловать в ад» на домашнем стадионе «Али Сами Ен». Болельщики «Галатасарая» всегда умели устраивать файер-шоу, будто перед нами не футбольный матч, а концерт группы Rammstein. А во второй половине девяностых это все совпало с пиком самого талантливого турецкого поколения в истории — на чемпионате мира 2002 года турки дойдут до полуфинала. Один из самых запоминающихся кадров — свирепый лысый Хасан Шаш забивает гол и в качестве празднования пинает несколько раз рекламный баннер за воротами. В этой триумфальный агрессивной страсти весь «Галатасарай» тех времен.

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао в матче против «Фенербахче» 23 февраля 2020 года | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: продолжает оставаться главным претендентом на золотые медали в домашнем чемпионате, но на евроарене давно персонаж эпизодический. На момент остановки чемпионата Турции шел на третьем месте в таблице.

«Фейенорд»

Российский легионер «Фейенорда» Игорь Корнеев отмечает гол, забитый в ворота автрийского «Штурма» в квалификации Лиги чемпионов в сезоне–2000/01 | Источник: AP 2020

Достижения: чемпион Голландии 1992/93 и 1998/99. Обладатель Кубка Голландии 1993/94 и 1994/95. Обладатель Кубка УЕФА 2001/02.

Кто тренировал: Вим ван Ханегем, Ари Хан, Лео Бенхаккер, Берт ван Марвейк. В отличие от большинства представителей нашего списка, у успехов «Фейенорда» в девяностые не было какого-то одного отца-основателя. Каждый из четырех специалистов, поработавших с командой в это десятилетие, добился чего-то своего (кроме Хана, ограничившегося серебряными медалями чемпионата), но главное, что успешно продолжала работать система. Впервые за десятилетия «Фейенорд» надолго встал в один ряд с «Аяксом» и ПСВ.

Нападающий «Фейенорда» Пьер ван Хойдонк | Источник: AFP 2020

Три главных звезды: Пьер ван Хойдонк, Джиовани ван Бронкхорст, Йон Даль Томассон. Вообще с экзотичными нападающими «Фейенорду» всегда везло. Здесь же в девяностые успели поиграть Хенрик Ларссон и Георгий Деметрадзе, хотя и не на том уровне, как в других клубах. В Роттердаме завершал карьеру защитник-бомбардир Роналд Куман.

Чем запомнились: На самом деле, Пьер ван Хойдонк появился в команде уже в XXI веке, но без его образа представить ту команду сложно, потому что итоговым результатом ее существования стал выигранный Кубок УЕФА. «Фейенорду» удалось выиграть европейский трофей перед собственными болельщиками, поскольку финал проводили в Роттердаме. «Фейенорд» застал зарю и закат романцевского «Спартака» в еврокубках, встретившись с ним в четвертьфинале Кубка обладателей кубков в 1993 году и в группе Лиги чемпионов-2001/02, когда москвичи не одержали ни одной победы.

Футболисты «Фейенорда» покидают поле после матча с «Порту» в Лиге Европы 12 декабря 2019 года | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: Вернулся на позицию третьей силы в голландском футболе, хотя сезон-2016/17 стал для клуба золотым.

«Кайзерслаутерн»

Футболисты «Кайзерслаутерна» на чемпионской фотосессии по итогам сезона–1990/91 в немецкой бундеслиге | Источник: AP 2020

Достижения: чемпион Германии 1990/91 и 1997/98, обладатель Кубка Германии 1989/90 и 1995/96, четвертьфиналист Лиги чемпионов 1998/99.

Кто тренировал: Карл-Хайнц Фельдкамп, Райнер Цобель, Фридель Рауш, Отто Рехагель. История «Кайзерслаутерна» в девяностые — это портрет птицы-феникс, которая сгорела после чемпионского титула под руководством Фельдкампа и возродилась уже при Рехагеле. После «Кайзерслаутерна» Великий Отто отправился работать со сборной Греции, чтобы в 2004 году сделать ее чемпионом Европы.

Главный тренер «Кайзерслаутерна» Отто Рехагель (в центре), бразилец Ратиньо (справа) и чех Мирослав Кадлец (слева) празднуют чемпионский титул в бундеслиге по итогам сезона–1997/98 | Источник: AP 2020

Три главных звезды: Штефан Кунц, Чириако Сфорца, Мирослав Кадлец. Не самое узнаваемое трио, не правда ли? Для Кунца и Кадлеца «Кайзерслаутерн» был вершиной карьеры, а Сфорца успел дважды проследовать по маршруту из этого клуба в «Баварию». Впрочем, как и многие в немецком футболе.

Чем запомнились: уникальной манерой завоевания титулов. Первое чемпионство — в 1991 году — команда выиграла после того, как была 12-й за сезон до этого. Кубок Германии был выигран одновременно с тем, как «Кайзерслаутерн» занял последнее место в чемпионате. А второй раз бундеслигу в девяностые клуб выиграл в качестве команды, которая только что вернулась из второго дивизиона. Отдельно стоит упомянуть Лигу чемпионов-1998/99, в которой «Кайзерслаутерн» выиграл группу с «Бенфикой», ПСВ и «Хельсинки», после чего слил 0:6 по сумме двух встреч «Баварии».

Вратарь «Кайзерслаутерна» Тобиас Шиппель по окончании полуфинального матча Кубка Германии с «Баварией» 16 апреля 2014 года | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: аж в третьем немецком дивизионе.

«Русенборг»

Футболисты «Русенборга» празднуют мяч, забитый в ворота дортмундской «Боруссии» в сезоне–1999/00 | Источник: AP 2020

Достижения: бесконечное число чемпионских титулов в Норвегии, четвертьфиналист Лиги чемпионов-1995/96.

Кто тренировал: Нильс Арне Эгген. Большой фанат Ринуса Михелса и футбольной схемы 4−3−3 возглавлял «Русенборг» шесть (!) раз по ходу своей карьеры. Причем как во времена забвения во втором дивизионе, так и в эпоху славных европейских походов, о которой и идет речь.

Футболист «Русенборга» Роар Странн празднует мяч, забитый в ворота «Порту» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне–1997/98 | Источник: AP 2020

Три главных звезды: Роар Странн, Эрик Хофтун, Харальд Браттбак. Разумеется, эти имена ничего вам не говорят, если только вы плотно не интересуетесь норвежским футболом. Селекционная кампания «Русенборга» строилась на выращивании собственных талантов или на покупке лучших футболистов из клубов поскромнее. Несмотря на регалии и постоянное мелькание в еврокубках, игроки «Русенборга» редко уезжали в европейские клубы.

Чем запомнились: постоянным участием в Лиге чемпионов. С 1995-го по 2002-й «Русенборг» каждый год выходил в групповой этап главного клубного турнира Европы. Конечно, норвежцы чаще всего в группе же и заканчивали выступление. Но, во-первых, в отличие от сборной Норвегии тех времен главный клуб страны играл в атакующий и интересный футбол. Во-вторых, были и у «Русенборга» славные страницы в еврокубковых кампаниях: победа над «Миланом» на «Сан-Сиро» в решающем матче и выход в четвертьфинал в сезоне-1995/96, победа над «Реалом» со счетом 2:0 и разгром «Олимпиакоса» в сезоне-1997/98, первое место в группе с разгромом «Боруссии» в сезоне-1999/00.

Защитник «Русенборга» Торе Региниссен во время матча Лиги Европы против «Спортинга» 24 октября 2019 года | Источник: AFP 2020

Где клуб сейчас: предыдущая пятилетка была удачной — четыре чемпионских титула в стране, но никаких мало-мальских достижений на евроарене.

«Алания»

Команда "Спартак-Алания" (Владикавказ) - чемпион России по футболу 1995 года. | Источник: РИА "Новости"

Достижения: чемпион России в сезоне 1995 года, полуфиналист Кубка России в сезонах 1994-го, 1995-го и 1998-го.

Кто тренировал: Александр Новиков, Валерий Газзаев. Владикавказский «Спартак», позднее ставший «Аланией», в конце восьмидесятых — первой половине девяностых — проект Валерия Газзаева. На два сезона он ушел руководить, как казалось, более амбициозным московским «Динамо», оставив прежний клуб на своего ученика Новикова. Когда с «Динамо» не получилось, Газзаев вернулся во Владикавказ и закончил начатое.

Футбол. Решающий матч за звание чемпиона России между командами "Спартак" (Москва) и "Алания" (Владикавказ) на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. | Источник: РИА "Новости"

Три главных звезды: Игорь Яновский, Омари Тетрадзе, Анатолий Канищев. Опорник Яновский был воспитанником владикавказского футбола, после «Алании» уехал в «ПСЖ». Тетрадзе и Канищев были куплены как усиление в защиту и нападение соответственно. Омари из «Алании» уехал в «Рому», Канищев — в московский «Спартак».

Чем запомнились: единственный клуб, который прервал гегемонию московского «Спартака» в девяностые годы. Помимо чемпионства 1995-го было еще поражение от москвичей в золотом матче сезона-1996. К сожалению, «Алания» еще запомнилось полным провалом в еврокубках — ни одна из кампаний не закончилась мало-мальским успехом, а выступление в Кубке УЕФА в сезоне-1996/97 и вовсе завершилось разгромом от «Рейнджерс» — 2:7.

Игроки "Алании" радуются забитому голу в матче 1/16 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК "Алания" (Владикавказ) и ПФК ЦСКА (Москва). | Источник: РИА "Новости"

Где клуб сейчас: в очередной раз возродившийся клуб «Алания» выступает в первенстве ПФЛ, зона «Юг».