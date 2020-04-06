10 легендарных команд из 1990-х, которые пошумели в Европе, а теперь пропали из виду. Что с ними случилось?
В списке среди прочих «Алания» Газзаева.
В списке среди прочих «Алания» Газзаева.
Достижения: чемпион Франции 1994/95 и 2000/01, обладатель Кубка Франции 1998/99 и 1999/00, полуфиналист Лиги чемпионов 1995/96, четвертьфиналист Кубка УЕФА 1994/95.
Кто тренировал:
Три главных звезды: Клод Макелеле, Кристиан Карембе, Николя Уэдек. Макелеле в «Нанте» вырос в образцового опорного хавбека, на чьих плечах позже будет держаться галактический «Реал Мадрид». Карембе тоже поиграет в «Реале», хотя для него в игровом плане «Нант» будет потолком возможностей. Как и для бомбардира Уэдека, который вскоре после отъезда в Испанию перестанет вызываться в сборную Франции.
Чем запомнились: в свой самый успешный период в истории французский клуб вошел под названием «Нант Атлантик» — команду грозили сослать во второй дивизион
Российский зритель тоже был хорошо знаком с чемпионским «Нантом», потому что в Кубке УЕФА того же сезона французская команда последовательно прошла волгоградский «Ротор» и камышинский «Текстильщик», а на следующий год в Лиге чемпионов обыграла в четвертьфинале московский «Спартак».
После первых успехов «Нант» довольно быстро раскупили, и расстроенный Сюодо уступил свое место Денуэксу. Новый тренер собрал молодежь и разогнал вторую волну успехов, выиграв два подряд Кубка Франции и чемпионат.
Где клуб сейчас: в 2013-м «Нант» выбрался обратно в первый дивизион после очень грустной пятилетки. Последние годы это середняк по всем показателям, чье название в мировой футбольной прессе всплыло только
Достижения: серебряный призер Италии 1996/97, обладатель Кубка Италии 1991/92 и 1998/99, обладатель Кубка УЕФА 1994/95 и 1998/99, обладатель Кубка кубков 1992/93.
Кто тренировал: Невио Скала, Карло Анчелотти и Альберто Малезани. Главный триумф в жизни Невио Скалы, который под занавес тренерской карьеры успеет поработать с донецким «Шахтером» и московским «Спартаком». Первый большой успех для Анчелотти.
Три главных звезды: Эрнан Креспо, Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро. Хотя на самом деле звезд здесь было гораздо больше. За «Парму» в разное время успели поиграть Дино Баджо, Хуан Себастьян Верон, Лилиан Тюрам, Джанфранко Дзола, Фаустино Асприлья, Филиппо Индзаги и даже Христо Стоичков. Серия А в девяностые была блокбастерной лигой, и «Парма» даже на фоне других гигантов не выглядела бедной.
Чем запомнились: «Парма» шатала привычный итальянский миропорядок, в котором правили «Милан» и «Ювентус», а
Где клуб сейчас: привычка жить в долг в итоге привела «Парму» к банкротству и вылету в четвертый итальянский дивизион. Сейчас команда уже вернулась в серию А и на момент остановки чемпионата занимала девятое место в таблице.
Достижения: чемпион Англии 1994/95.
Кто тренировал: Кенни Далглиш. Выиграв пять чемпионских титулов с «Ливерпулем» как игрок и еще три как тренер, шотландец доказал свое тренерское мастерство, приведя к чемпионству в свеженькой
Три главных звезды: Алан Ширер, Грэм Ле Со, Тим Флауэрс. Британский бизнесмен Джек Уокер влил огромные средства в «Блэкберн» и несколько раз обновлял трансферные рекорды в стране. Алекс Фергюсон страстно хотел заполучить Ширера в «Манчестер Юнайтед», но Уокер перебил его предложение. В итоге трансфер Ширера был на тот момент самым дорогим в истории английского футбола, трансфер Флауэрса — самым дорогим на позиции вратаря.
Чем запомнились: «Блэкберн» был «денежным мешком» задолго до «Челси» и «Манчестер Сити». Это успешный, хотя и очень краткосрочный (во многом
Где клуб сейчас: вылетел из
Достижения: серебряный призер Англии 1995/96 и 1996/97, финалист Кубка Англии 1997/98 и 1998/99, четвертьфиналист Кубка УЕФА 1996/97.
Кто тренировал: Кевин Киган, Кенни Далглиш. Далглиш заменил Кигана как игрок в «Ливерпуле», а затем как тренер — в «Ньюкасле». Киган собрал из молодежи конкурентоспособный состав, который затем благодаря дорогим приобретениям превратился в претендента на чемпионство. Но бег наперегонки с «Юнайтед» подорвал моральный дух тренера и кассу клуба.
Три главных звезды: Алан Ширер, Давид Жинола, Энди Коул. Даже после ухода из «Блэкберна» Ширер не пошел в «Манчестер Юнайтед», а вернулся туда, где родился и вырос. Лучший бомбардир
Чем запомнились: в
Где клуб сейчас: середняк английской
Достижения: чемпион Испании 1999/00, обладатель Кубка Испании 1994/95.
Кто тренировал: Арсенио Иглесиас, Джон Тошак, Хавьер Ирурета. Иглесиас четыре раза возглавлял клуб из
Три главных звезды: Бебето, Донато, Джалминья. В «Депортиво» девяностых была богатая бразильская диаспора. Бебето делал вид, что качает люльку после забитого гола на чемпионате мира 1994 года, Донато выжигал опорную зону, а Джалминья был одним из самых техничных игроков в Испании. Сюда даже не влез Ривалдо, который проходил адаптацию в «Депортиво» перед трансфером в «Барселону».
Чем запомнились: удивительным сочетанием компактности в обороне и ярким нападением с большим количеством техничных игроков. Главные европейские походы «Депортиво» состоятся уже в нулевые, а девяностые — они больше про долгий путь к домашнему титулу. В сезоне-1993/94 «Депор» за тур до конца опережал «Барселону» в борьбе за чемпионство, но не смог в последнем матче обыграть «Валенсию» — Мирослав Джукич не забил пенальти. Примерно в то же время началась 18-летняя серия мадридского «Реала» без побед на «Риасоре». На стыке веков «Депортиво»
Где клуб сейчас: Последнее десятилетие «Депортиво» болтается между примерой и сегундой, а если и попадает в высший дивизион, то каждый год борется за выживание.
Достижения: чемпион Турции четыре года подряд — с 1997-го по 2000-й, обладатель Кубка УЕФА 1999/00, обладатель Суперкубка УЕФА 2000/01, четвертьфиналист Лиги чемпионов 2000/01.
Кто тренировал: Фатих Терим. «Наше все» турецкого футбола многие вещи сделал впервые. Он впервые вывел сборную Турции на Евро, что позволило доселе не очень известному специалисту быстро стать героем нации и открыло ему двери в сильнейший клуб страны. После первых громких успехов Терим попробовал себя в Италии, но недолго и безуспешно. С тех пор он так и бегает — от «Галатасарая» к сборной Турции и обратно. Важное примечание — Суперкубок УЕФА команда выиграла уже при Луческу, но очевидно, что на багаже Терима.
Три главных звезды: Георге Хаджи, Эмре Белозоглу, Хакан Шукюр. Если Эмре и Хакан после «Галатасарая» поиграли в Европе, то для Хаджи это была конечная остановка. «Карпатский Марадона» переехал в Турцию в 31 год, оставив позади мадридский «Реал» и «Барселону», но доигрывать не собирался. Пять лет он летал как молодой, а в 35 лет провел лучший сезон в карьере. В начале XXI веке в Турции и Румынии не было футболиста популярнее Хаджи.
Чем запомнились: надписью «Добро пожаловать в ад» на домашнем стадионе «Али Сами Ен». Болельщики «Галатасарая» всегда умели устраивать
Где клуб сейчас: продолжает оставаться главным претендентом на золотые медали в домашнем чемпионате, но на евроарене давно персонаж эпизодический. На момент остановки чемпионата Турции шел на третьем месте в таблице.
Достижения: чемпион Голландии 1992/93 и 1998/99. Обладатель Кубка Голландии 1993/94 и 1994/95. Обладатель Кубка УЕФА 2001/02.
Кто тренировал: Вим ван Ханегем, Ари Хан, Лео Бенхаккер, Берт ван Марвейк. В отличие от большинства представителей нашего списка, у успехов «Фейенорда» в девяностые не было
Три главных звезды: Пьер ван Хойдонк, Джиовани ван Бронкхорст, Йон Даль Томассон. Вообще с экзотичными нападающими «Фейенорду» всегда везло. Здесь же в девяностые успели поиграть Хенрик Ларссон и Георгий Деметрадзе, хотя и не на том уровне, как в других клубах. В Роттердаме завершал карьеру
Чем запомнились: На самом деле, Пьер ван Хойдонк появился в команде уже в XXI веке, но без его образа представить ту команду сложно, потому что итоговым результатом ее существования стал выигранный Кубок УЕФА. «Фейенорду» удалось выиграть европейский трофей перед собственными болельщиками, поскольку финал проводили в Роттердаме. «Фейенорд» застал зарю и закат романцевского «Спартака» в еврокубках, встретившись с ним в четвертьфинале Кубка обладателей кубков в 1993 году и в группе Лиги чемпионов-2001/02, когда москвичи не одержали ни одной победы.
Где клуб сейчас: Вернулся на позицию третьей силы в голландском футболе, хотя сезон-2016/17 стал для клуба золотым.
Достижения: чемпион Германии 1990/91 и 1997/98, обладатель Кубка Германии 1989/90 и 1995/96, четвертьфиналист Лиги чемпионов 1998/99.
Кто тренировал:
Три главных звезды: Штефан Кунц, Чириако Сфорца, Мирослав Кадлец. Не самое узнаваемое трио, не правда ли? Для Кунца и Кадлеца «Кайзерслаутерн» был вершиной карьеры, а Сфорца успел дважды проследовать по маршруту из этого клуба в «Баварию». Впрочем, как и многие в немецком футболе.
Чем запомнились: уникальной манерой завоевания титулов. Первое чемпионство — в 1991 году — команда выиграла после того, как была 12-й за сезон до этого. Кубок Германии был выигран одновременно с тем, как «Кайзерслаутерн» занял последнее место в чемпионате. А второй раз бундеслигу в девяностые клуб выиграл в качестве команды, которая только что вернулась из второго дивизиона. Отдельно стоит упомянуть Лигу чемпионов-1998/99, в которой «Кайзерслаутерн» выиграл группу с «Бенфикой», ПСВ и «Хельсинки», после чего слил 0:6 по сумме двух встреч «Баварии».
Где клуб сейчас: аж в третьем немецком дивизионе.
Достижения: бесконечное число чемпионских титулов в Норвегии, четвертьфиналист Лиги чемпионов-1995/96.
Кто тренировал: Нильс Арне Эгген. Большой фанат Ринуса Михелса и футбольной схемы 4−3−3 возглавлял «Русенборг» шесть (!) раз по ходу своей карьеры. Причем как во времена забвения во втором дивизионе, так и в эпоху славных европейских походов, о которой и идет речь.
Три главных звезды: Роар Странн, Эрик Хофтун, Харальд Браттбак. Разумеется, эти имена ничего вам не говорят, если только вы плотно не интересуетесь норвежским футболом. Селекционная кампания «Русенборга» строилась на выращивании собственных талантов или на покупке лучших футболистов из клубов поскромнее. Несмотря на регалии и постоянное мелькание в еврокубках, игроки «Русенборга» редко уезжали в европейские клубы.
Чем запомнились: постоянным участием в Лиге чемпионов. С 1995-го по 2002-й «Русенборг» каждый год выходил в групповой этап главного клубного турнира Европы. Конечно, норвежцы чаще всего в группе же и заканчивали выступление. Но,
Где клуб сейчас: предыдущая пятилетка была удачной — четыре чемпионских титула в стране, но никаких
Достижения: чемпион России в сезоне 1995 года, полуфиналист Кубка России в сезонах 1994-го, 1995-го и 1998-го.
Кто тренировал: Александр Новиков, Валерий Газзаев. Владикавказский «Спартак», позднее ставший «Аланией», в конце восьмидесятых — первой половине девяностых — проект Валерия Газзаева. На два сезона он ушел руководить, как казалось, более амбициозным московским «Динамо», оставив прежний клуб на своего ученика Новикова. Когда с «Динамо» не получилось, Газзаев вернулся во Владикавказ и закончил начатое.
Три главных звезды: Игорь Яновский, Омари Тетрадзе, Анатолий Канищев. Опорник Яновский был воспитанником владикавказского футбола, после «Алании» уехал в «ПСЖ». Тетрадзе и Канищев были куплены как усиление в защиту и нападение соответственно. Омари из «Алании» уехал в «Рому», Канищев — в московский «Спартак».
Чем запомнились: единственный клуб, который прервал гегемонию московского «Спартака» в девяностые годы. Помимо чемпионства 1995-го было еще поражение от москвичей в золотом матче сезона-1996. К сожалению, «Алания» еще запомнилось полным провалом в еврокубках — ни одна из кампаний не закончилась
Где клуб сейчас: в очередной раз возродившийся клуб «Алания» выступает в первенстве ПФЛ, зона «Юг».
Станислав Рынкевич