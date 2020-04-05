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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Димаш Кудайберген вошел в заявку «Ордабасы» на вторую лигу

Молодежный состав «Ордабасы» прошел онлайн-регистрацию на предстоящий сезон второй лиги чемпионата Казахстана, сообщает официальный сайт шымкентского клуба.

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В заявке — 25 футболистов. Среди них два вратаря, девять защитников, 11 полузащитников и три нападающих.

В списке «Ордабасы-М» также оказался хавбек Димаш Кудайберген — полный тезка известного казахстанского певца.

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Заявка «Ордабасы-М»:

Вратари: Нурсултан Самбетов, Газиз Калторе;.

Защитники: Ансар Болат, Асылжан Булгакбаев, Эльдар Ибрагимов, Адильхан Капбар, Айдос Мамирбаев, Дани Назарбаев, Ерболат Орынбек, Бейбарыс Сарсенбай, Абдурахман Сайфулла;.

Полузащитники: Ерболат Бахадыров, Курбан Байшык, Арман Джумабаев, Ерик Жарылкасын, Имангали Жиенбай, Даурен Касымбек, Димаш Кудайберген, Нұрмахан Нұрмаханов, Зикрилло Султаниязов, Рахат Усипханов, Муроджон Халматов;.

Нападающие: Абылайхан Тажибай, Курбан Юсупов, Батырхан Тажибай.

Как и в прошлом сезоне «Ордабасы-М» будет возглавлять Андрей Ваганов, в штаб которого вошли ассистент Улугбек Ирисметов, тренер по физподготовке Сергей Козюлин и тренер вратарей Мурат Мукашев.

Отметим, что чемпионат Казахстана во всех трех лигах приостановлен до 15 апреля. До этой даты в стране введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

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