Димаш Кудайберген вошел в заявку «Ордабасы» на вторую лигу

В заявке — 25 футболистов. Среди них два вратаря, девять защитников, 11 полузащитников и три нападающих.

В списке «Ордабасы-М» также оказался хавбек Димаш Кудайберген — полный тезка известного казахстанского певца.

Читайте также УЕФА объявил окончательный вердикт по делу об отстранении «Ордабасы» от Лиги Европы

Заявка «Ордабасы-М»:

Вратари: Нурсултан Самбетов, Газиз Калторе;.

Защитники: Ансар Болат, Асылжан Булгакбаев, Эльдар Ибрагимов, Адильхан Капбар, Айдос Мамирбаев, Дани Назарбаев, Ерболат Орынбек, Бейбарыс Сарсенбай, Абдурахман Сайфулла;.

Полузащитники: Ерболат Бахадыров, Курбан Байшык, Арман Джумабаев, Ерик Жарылкасын, Имангали Жиенбай, Даурен Касымбек, Димаш Кудайберген, Нұрмахан Нұрмаханов, Зикрилло Султаниязов, Рахат Усипханов, Муроджон Халматов;.

Нападающие: Абылайхан Тажибай, Курбан Юсупов, Батырхан Тажибай.

Как и в прошлом сезоне «Ордабасы-М» будет возглавлять Андрей Ваганов, в штаб которого вошли ассистент Улугбек Ирисметов, тренер по физподготовке Сергей Козюлин и тренер вратарей Мурат Мукашев.