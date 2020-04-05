Димаш Кудайберген вошел в заявку «Ордабасы» на вторую лигу
Молодежный состав «Ордабасы» прошел
Молодежный состав «Ордабасы» прошел
В заявке — 25 футболистов. Среди них два вратаря, девять защитников, 11 полузащитников и три нападающих.
В списке «Ордабасы-М» также оказался хавбек Димаш Кудайберген — полный тезка известного казахстанского певца.
Заявка «Ордабасы-М»:
Вратари: Нурсултан Самбетов, Газиз Калторе;.
Защитники: Ансар Болат, Асылжан Булгакбаев, Эльдар Ибрагимов, Адильхан Капбар, Айдос Мамирбаев, Дани Назарбаев, Ерболат Орынбек, Бейбарыс Сарсенбай, Абдурахман Сайфулла;.
Полузащитники: Ерболат Бахадыров, Курбан Байшык, Арман Джумабаев, Ерик Жарылкасын, Имангали Жиенбай, Даурен Касымбек, Димаш Кудайберген, Нұрмахан Нұрмаханов, Зикрилло Султаниязов, Рахат Усипханов, Муроджон Халматов;.
Нападающие: Абылайхан Тажибай, Курбан Юсупов, Батырхан Тажибай.
Как и в прошлом сезоне «Ордабасы-М» будет возглавлять Андрей Ваганов, в штаб которого вошли ассистент Улугбек Ирисметов, тренер по физподготовке Сергей Козюлин и тренер вратарей Мурат Мукашев.
Отметим, что чемпионат Казахстана во всех трех лигах приостановлен до 15 апреля. До этой даты в стране введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.