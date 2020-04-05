Футболист «Ордабасы» рассказал о жизни на базе во время карантина

«В настоящее время я нахожусь в Шымкенте, проживаю на клубной базе. Домой к семье уехать не получилось по причине карантина, связанного с пандемией коронавируса. Каждый день очень много общаюсь с родными и близкими по телефону. В такие жизненные моменты больше всего хочется быть рядом с ними. Стараюсь по возможности максимально поддерживать форму, исходя из тех условий для тренировок, которые есть на базе. Свободное время использую для чтения книг и просмотра фильмов. Последние две книги, которые прочитал — это “Лунная долина” Джека Лондона и “Кто заплачет, когда ты умрешь” Робина Шарма. Из фильмов за время карантина посмотрел “Жизнь прекрасна” (Италия, 1997 год), “Клятва” (США, 2012 год) и в очередной раз пересмотрел фильм “Нокдаун” в главной роли Рассел Кроу. Также по совету друга начал смотреть сериал под названием “Триггер”. Хочу пожелать нашим болельщикам и всем людям, особенно молодежи, отнестись ко всему происходящему в данный момент с полной серьезностью, соблюдать все меры предосторожности, которые рекомендованы в борьбе с пандемией. Нахождение дома — это не заключение, а наоборот, это возможность больше побыть рядом с самыми близкими вам людьми. Жизнь сейчас настолько быстра, все вечно куда-то торопятся, не замечая самое дорогое что есть у нас — семьи! Поэтому будьте рядом, помогайте и поддерживайте друг друга и верьте, что все обязательно будет хорошо и все вместе мы преодолеем эти трудности», — сказал Быстров.