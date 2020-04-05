«Манчестер Сити» не будет отправлять сотрудников в отпуск

«Мы можем подтвердить после решения президента и совета директоров на прошлой неделе, что “Манчестер Сити” не будет использовать схему сохранения рабочих мест, предложенную правительством. Мы по-прежнему полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и наш бизнес, в то же время делая всё возможное, чтобы поддержать наше общество в это сложное время для всех», — приводит заявление «Сити» standard.co.uk.
В субботу «Ливерпуль» сообщил, что отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты.
В марте было объявлено, что британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Ранее в апреле сообщалось, что возобновление чемпионата Англии, приостановленного из-за коронавируса, перенесено на неопределенный срок.