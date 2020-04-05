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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» не будет отправлять сотрудников в отпуск

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» не воспользуется системой господдержки во время пандемии коронавируса и не будет отправлять в оплачиваемый отпуск сотрудников, чтобы сэкономить на их зарплате.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:48 MSK, 05.04
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«Мы можем подтвердить после решения президента и совета директоров на прошлой неделе, что “Манчестер Сити” не будет использовать схему сохранения рабочих мест, предложенную правительством. Мы по-прежнему полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и наш бизнес, в то же время делая всё возможное, чтобы поддержать наше общество в это сложное время для всех», — приводит заявление «Сити» standard.co.uk.

В субботу «Ливерпуль» сообщил, что отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты.

В марте было объявлено, что британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Ранее в апреле сообщалось, что возобновление чемпионата Англии, приостановленного из-за коронавируса, перенесено на неопределенный срок.

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